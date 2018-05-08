73 как символ. Как отпразднуют в Омске 73-ю годовщину Победы

В городском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, посвящённая празднованию 73-й годовщины Великой Победы.

Как рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак , число 73 будет символичным: план мероприятий состоит из 73 пунктов, в парке Победы лицеисты прочтут 73 фронтовых письма, а на территории комплекса «Омская крепость» состоится флешмоб «73 песни Победы».

Празднование 9 Мая в Омске , помимо традиционного парада на Соборной площади и шествия «Бессмертного полка», будет разделено на несколько акций.

Парк Победы весь день готов принимать гостей

Так, в парке Победы торжество пройдёт с 12.00 до 20.00, в это время будет сниматься документальный фильм. Есть договорённость с омскими телекомпаниями, которые примут участие в съемке. Территория парка будет условно разделена на следующие съемочные зоны: «Разведка», «Взятие Рейхстага», «Партизанская деревня».

Завершающей акцией в парке Победы будет проект «Формула мира». Каждый горожанин, пришедший в парк, сможет написать воззвания к миру и положить в письмо-треугольник.

В 19.30 от парка Победы к «Омской крепости» на 10 ретроавтомобилях повезут зажжённый факел. Акция называется «Факел мира». В Омской крепости подготовлен арт-объект — сердце. От факела мира оно будет зажжено, являя собой символ горящих сердец омичей.

Письма в ООН и стрелецкие забавы

В тот же день в самой «Омской крепости» с 13.00 до 22.00 будут проходить различные мероприятия. Одно из них — сбор писем-воззваний к миру, которые будут переведены в электронный вид и переданы в ООН.

В 21.20 омичам предлагается совместное исполнение песни «Бухенвальдский набат». Как считает Владимир Шалак, более пронзительной песни о бережном отношении к миру нет.

Директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Чернявская представила проект «Штаб», который будет работать 9 мая с 12.00 до 20.00.

Предлагается разделить штаб на две зоны — интерактивную и выставочную. Интерактивная зона будет содержать картографический квест. Желающим выдадутся маршрутные листы, по которым можно проследить путь сибирских дивизий на фронте, изучив историю, объединив игровую и познавательную составляющую.

Также омичам предложат карты крупных сражений: битва под Москвой , битва на Курской дуге, блокада Ленинграда и т. д.

Каждый желающий сможет вместе с радистом передать и принять сообщение. Связист будет работать с азбукой Морзе. Горожане увидят, как действовала эта система в годы войны.

В выставочной зоне будет представлена экспозиция писателей-фронтовиков. Литература, биография, документалистика будут в свободном доступе.

С 8 по 9 мая в «Омской крепости» пройдёт турнир по стрельбе из традиционного азиатского лука. С 12.00 до 18.00 новичкам предлагается стрелецкий мастер-класс, а также возможность сделать фото с историческими персонажами.

«Историю нужно знать живой», — подчеркнул организатор турнира Василий Минин.

Фейерверк в двух местах

Закончится 9 Мая фейерверком, который пройдет в двух точках: напротив гостиницы «Омск» и напротив парка культуры и отдыха «Советский».

«Программа обещает быть насыщенной. Но не стоит раскрывать все секреты, должна быть недосказанность, определённое таинство. Омичи должны удивиться», — заключил Владимир Шалак.