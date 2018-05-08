«Форму надо заслужить»: сценический образ Родиона Газманова вызвал обсуждение

Накануне Дня Победы многие артисты готовят праздничные концерты, привнося мотивы военного времени в свои выступления. Так поступил и Родион Газманов , который принял участие в концерте в Кремле, однако его сценический образ неожиданно встретил праведный гнев со стороны зрителей.

Олег Газманов принял участие в съемках к 9-му мая от Первого канала, где пересекся со своим сыном, артистом и певцом Родионом. Запечатлев неожиданную встречу, советский и российский эстрадный певец и композитор обнародовал снимок, вызвав бурные обсуждения среди своих поклонников. Пользователи сети обратили внимание, что Родион был одет в военную форму, которую ему выбрали для выступления стилисты.

По мнению почитателей, такой наряд нельзя надевать просто так, а поскольку певец не служил в армии, то и носить военную форму он не имеет права. И хотя некоторые отметили, что для праздничного концерта в честь Дня Победы негоже подниматься на сцену в джинсах и футболках, негодующие пользователи сети парировали, что выступать можно в костюмах, а честь носить военную форму необходимо заслужить.

«Вот бы его в таком прикиде и в Сирию отправить. Но этого никогда не будет. Тут же показуха и переодевания для ТВ, в реальности защищать страну будет простой Иван» «А Родион служил в армии?» «Вот я тоже думаю, служил он или нет в армии? Если не служил, то я бы на его месте и форму военную не одевала» «А где служил Ваш сын? С какого перепуга он в форме?» «Смех! Родион в Армии никогда не служил, а в День Победы форму напялил» «Как противны переодевания все. Форму надо заслужить. А пиариться в ней негоже» «Ремень не тот. Но откуда вам знать. Для вас это одежда на 1 раз»