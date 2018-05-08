Недобросовестная бизнесвумен ответит за невыплату заработной платы во Владивостоке 

Прокурор Фрунзенского района города Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимательницы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Женщина обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.. Таким образом, перед работниками образовалась задолженность на общую сумму более 480 тысяч рублей.