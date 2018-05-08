Поздравительные билборды ко Дню Победы демонтировали в Мариуполе

городе Мариуполь , который расположен в Донецкой области, демонтировали билборды с поздравлениями по случаю 9 мая от одного из лидеров «Оппозиционного блока» Александра Вилкула . Об этом сообщило РИА «Новости» Украина.

В Мариуполе появились билборды с поздравлениями с Днем победы от народного депутата Александра Вилкула, которые были сопровождены слоганами «Танки грязи не боятся» и «Победа будет за нами». Отмечается, что в одной из частей города эта реклама соседствовала с билбордом памяти героев Небесной сотни от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского . Некоторые жители города были возмущены содержанием билбордов Вилкула, а также им не понравилась манера подачи самого поздравления.

Известно, что для демонтажа рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. Но городские власти не прокомментировали произошедшее, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламодателей. В пресс-службе «Оппозиционного блока» и самого Александра Вилкула также не дали комментариев по поводу того, кем была демонтирована реклама.

Уточняется, что в других городах Донецкой области, где были размещены, точно такие же билборды с поздравлениями, никаких работ по демонтажу не было, и плакаты продолжают висеть на улицах городов.