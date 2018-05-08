Ещё
Поздравительные билборды ко Дню Победы демонтировали в Мариуполе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поздравительные билборды ко Дню Победы демонтировали в Мариуполе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городе Мариуполь, который расположен в Донецкой области, демонтировали билборды с поздравлениями по случаю 9 мая от одного из лидеров «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Об этом сообщило РИА «Новости» Украина.
В Мариуполе появились билборды с поздравлениями с Днем победы от народного депутата Александра Вилкула, которые были сопровождены слоганами «Танки грязи не боятся» и «Победа будет за нами». Отмечается, что в одной из частей города эта реклама соседствовала с билбордом памяти героев Небесной сотни от главы Донецкой ВГА Павла Жебривского. Некоторые жители города были возмущены содержанием билбордов Вилкула, а также им не понравилась манера подачи самого поздравления.
Известно, что для демонтажа рекламных щитов был привлечен коммунальный транспорт. Но городские власти не прокомментировали произошедшее, сославшись на то, что не вмешиваются в вопросы размещения и демонтажа подобной продукции от рекламодателей. В пресс-службе «Оппозиционного блока» и самого Александра Вилкула также не дали комментариев по поводу того, кем была демонтирована реклама.
Уточняется, что в других городах Донецкой области, где были размещены, точно такие же билборды с поздравлениями, никаких работ по демонтажу не было, и плакаты продолжают висеть на улицах городов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об артиллерийском салюте в День Победы 9 мая. Будет сделано 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверков.
360tv.ru: последние новости
«Бессмертный полк» пройдет по Антарктиде Красноярские школьники собрали обучающий конструктор для программистов Депутаты хотят расширить список ответных санкций против США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1098
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии84
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом276
В США рассчитали летальный ядерный удар России218
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой16
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение