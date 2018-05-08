Межгосударственные отношения России и Сербии

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и государственным сообществом Сербии Черногории ). 11 июня 2006 года МИД России признал, что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и Черногории.

Между Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.

30 октября 2013 года президент России принял сербского коллегу в Москве . Владимир Путин и Томислав Николич обсудили актуальные вопросы отношений двух стран.

6-9 февраля 2014 года Томислав Николич находился в Сочи, где присутствовал на церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр.

16 октября 2014 года Владимир Путин посетил Сербию с визитом, приуроченным к 70-летию освобождения Белграда от немецко-фашистской оккупации. В рамках рабочего визита Владимира Путина в Сербию состоялась беседа главы российского государства с президентом Сербии Томиславом Николичем и главой правительства Сербии Александром Вучичем.

В 2015 году президенты России и Сербии встречались 24 апреля в Ереване на памятных мероприятиях по случаю 100-летия геноцида армян в Османской империи, 8-9 мая в Москве в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в июне в Баку Азербайджан ) на церемонии открытия первых Европейских игр.

9-10 марта 2016 года президент Сербии Томислав Николич посетил Москву с рабочим визитом. На встрече президента России Владимира Путина с Томиславом Николичем главной темой обсуждения стало сотрудничество в политической сфере, а также развитие торгово-экономической и гуманитарной областей. Лидеры двух стран также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня.

С 12 по 14 октября 2016 года президент Сербии Томислав Николич был с рабочим визитом в Санкт-Петербурге , в ходе которого был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также открыто генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

27 марта 2017 года Владимир Путин принял в Кремле председателя правительства Сербии Александра Вучича. Обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, в частности наращивание торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

3 апреля 2017 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю правительства Сербии Александру Вучичу по случаю избрания на пост президента Сербии.

18-20 декабря 2017 года состоялся официальный визит в Россию президента Сербии Александра Вучича, в ходе которого состоялась его встреча с Владимиром Путиным. По итогам переговоров были подписаны документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.

18 марта 2018 года президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Ана Брнабич направили Владимиру Путину поздравления в связи с победой на президентских выборах в России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 мая 2017 года провел встречу с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем «на полях» саммита стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Обсуждались торгово-экономические связи России и Сербии.

2 июня 2017 года глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич провели встречу «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 29 сентября 2017 года в Москве.

19 сентября 2017 года «на полях» 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем.

21-22 февраля 2018 года состоялся рабочий визит Сергея Лаврова в Сербию, приуроченный к 180-летию установления российско-сербских дипломатических отношений. В Белграде он был принят президентом Сербии Вучичем и председателем правительства Брнабич, провел обстоятельные переговоры с первым заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Дачичем, совместно с которым Лавров выступил перед студентами Белградского университета. Состоялась церемония вручения Ивице Дачичу ордена Дружбы.

Укрепляется межпарламентское сотрудничество. 5 июня 2017 года делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным посетила с официальным визитом Белград. В рамках визита Вячеслав Володин был принят сербским президентом Александром Вучичем.

20-21 ноября Сербию посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , состоялась ее встреча с президентом Сербии Александром Вучичем. В рамках визита Валентине Матвиенко была вручена премия сербского «Фонда Карич» за укрепление демократии, мира, сотрудничества и дружбы между народами.

20 декабря 2017 года в рамках своего официального визита в Москву президент Сербии Вучич встретился с Матвиенко.

Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе , трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.

Эффективно функционирует российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

В 2017 году товарооборот России с Сербией составил около 2,039 миллиарда долларов, увеличившись на 23,03% по сравнению с 2016 годом.

Экспорт России в Сербию составил 926,2 миллиона долларов, увеличившись на 20,25%, импорт России из Сербии составил 1,112 миллиардов долларов, увеличившись на 25,45%.

В структуре экспорта России в Сербию основная доля поставок приходится на следующие виды товаров: минеральные продукты, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В структуре импорта России из Сербии основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, текстиль и обувь, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них.

Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно.

В Сербии накоплено свыше четырех миллиардов долларов российских капиталов. В свою очередь сербские партнеры вложили порядка 0,5 миллиарда долларов в экономику России.

Приоритетной областью взаимодействия является энергетика. Россия практически полностью обеспечивает потребности Сербии в природном газе, это более 90%. В 2017 году объемы поставок увеличились на четверть и превысили два миллиарда кубических метров. По словам президента РФ, к 2022 году этот показатель будет доведен до 3,5 миллиарда.

Прорабатывается вопрос о подключении сербских партнеров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей — к «Турецкому потоку».

Крупным совместным успехом является проект развития АО «Нефтяная индустрия Сербии» (АО «НИС»), основным акционером и инвестором которого выступает ПАО «Газпром нефть» . Из некогда убыточного депрессивного предприятия АО «НИС» превратилось в регионального лидера в своей отрасли и обеспечивает 14% бюджетных поступлений в Сербии. «Газпром нефть» продолжает его модернизацию.

Из других направлений экономического взаимодействия большое значение в транспортно-инфраструктурной сфере имеет реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ООО «РЖД Интернешнл» в счет одобренного в 2013 году российского экспортного кредита в размере 800 миллионов долларов.

"Силовые машины" осуществляют масштабную реконструкцию ГЭС «Джердап» и готовы подключиться к техническому переоснащению других энергетических объектов Сербии.

Развивается сотрудничество в военно-технической сфере. В конце декабря 2016 года глава правительства Сербии (в настоящее время президент) Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи из наличия Вооруженных сил передаст Сербии шесть МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года на День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

В сентябре 2015 года был подписан контракт на поставку многоцелевых вертолетов Ми-17В-5. В июне 2016 года холдинг «Вертолеты России» выполнил первую поставку вертолетной техники в Сербию, передав Министерству обороны этой страны два многоцелевых вертолета Ми-17В-5. В декабре 2017 года президент Сербии Александр Вучич сказал, что власти республики ведут переговоры о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17.

В апреле 2018 года министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.

Важным сегментом сотрудничества являются культурно-гуманитарные контакты. В августе 2014 года в Белграде был открыт восстановленный «Русский некрополь». Под эгидой российских НПО «Фонд Андрея Первозванного» и «Центр национальной славы» в сербской столице в сентябре 2014 года прошли совместные мемориальные мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой мировой войны. По линии Минкультуры России в сентябре-ноябре 2014 года проведены Дни российской духовной культуры в Сербии.

По поручению президента РФ Владимира Путина Россотрудничество с 2015 года является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы Сербского в Белграде. В 2017 году в куполе собора была установлена мозаичная композиция Вознесения Господня, над которой работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина

В 2015 году Россия была почетным гостем Белградской книжной выставки.

Боснию и Герцеговину, Грецию. Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд очень важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию

Подтверждением глубины и прочности исторических связей России и Сербии стал официальный визит в Республику Сербию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-16 ноября 2014 года.

Россия входит в пятерку лидирующих стран, граждане которых посещают Сербию. За последние 10 лет число туристов из России, посетивших Сербию, выросло в пять раз. Тенденция к увеличению туристического потока сохраняется. В 2016 году Сербию посетило порядка 70 тысяч туристов из России, за девять месяцев 2017 года — 58 тысяч.