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В Приморье обнаружили брокенского призрака
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В Приморье обнаружили брокенского призрака 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Популярный фотограф из Владивостока опубликовал на своей странице в Instagram удивительный снимок, сообщает PRIMPRESS.
Мужчина гулял по сопке Сестра, которая находится под Находкой, где и смог запечатлеть такое необычное явление. На фотографии изображен так называемый брокенский призрак на фоне залива Находка и живописной долины реки Партизанской.
«Брокенский призрак, также называемый горным призраком, — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая Глория). Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке», — объясняет автор.
A post shared by Виталий Берков (@berkov_vitalii) on May 6, 2018 at 7:11am PDT
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