В Приморье обнаружили брокенского призрака

Популярный фотограф из Владивостока опубликовал на своей странице в Instagram удивительный снимок, сообщает PRIMPRESS.

Мужчина гулял по сопке Сестра, которая находится под Находкой , где и смог запечатлеть такое необычное явление. На фотографии изображен так называемый брокенский призрак на фоне залива Находка и живописной долины реки Партизанской.

«Брокенский призрак, также называемый горным призраком, — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая Глория). Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке», — объясняет автор.

