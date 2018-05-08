Приближается момент смычки железнодорожного мегамоста через реку Ханьцзян

Сянъян /пров. Хубэй/, 7 мая / Синьхуа / — Спустя 3 года строительных работ приближается момент смычки основного пролета мегамоста через реку Ханьцзян на железной дороге «Мэнхуа», который возводит компания China Railway 11 Bureau Group.

Мост длиной 5242 м находится примерно в 3 км выше по течению от городских кварталов Сянъяна /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Мост имеет 18 русловых опор, его основная секция представляет собой 2-пилонную 5-пролетную частично вантовую конструкцию с длиной максимального пролета 248 м.

Сянъян /пров. Хубэй/, 7 мая /Синьхуа/ — Спустя 3 года строительных работ приближается момент смычки основного пролета мегамоста через реку Ханьцзян на железной дороге «Мэнхуа», который возводит компания China Railway 11 Bureau Group.

Мост длиной 5242 м находится примерно в 3 км выше по течению от городских кварталов Сянъяна /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Мост имеет 18 русловых опор, его основная секция представляет собой 2-пилонную 5-пролетную частично вантовую конструкцию с длиной максимального пролета 248 м.

Сянъян /пров. Хубэй/, 7 мая /Синьхуа/ — Спустя 3 года строительных работ приближается момент смычки основного пролета мегамоста через реку Ханьцзян на железной дороге «Мэнхуа», который возводит компания China Railway 11 Bureau Group.

Мост длиной 5242 м находится примерно в 3 км выше по течению от городских кварталов Сянъяна /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Мост имеет 18 русловых опор, его основная секция представляет собой 2-пилонную 5-пролетную частично вантовую конструкцию с длиной максимального пролета 248 м.