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RTД покажет фильм о мифах, связанных с историей Второй мировой войны
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RTД покажет фильм о мифах, связанных с историей Второй мировой войны 

RT на русском 27 минут назад
Фото: ИноСМИ
В день 73-летия победы в Великой Отечественной войне на канале RTД состоится премьера документального фильма «Память». Как отмечают герои ленты, которые годами ухаживают за захоронениями советских воинов-освободителей, на Западе постоянно стремятся умалить вклад СССР в разгром фашистской Германии. Активисты отмечают, что историю в Европе всё чаще смешивают с политикой.
В 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне на RTД выходит фильм «Память». Он рассказывает о людях, которые отдают свои силы и время, чтобы подвиг советских солдат, освободивших мир от фашизма, не забывали. По их словам, на Западе историю зачастую искажают и сознательно пытаются принизить роль СССР.
Уже более 30 лет австриец Петер Сикcль разыскивает информацию о гражданах СССР, погибших в Австрии в годы Второй мировой войны. Благодаря организации «Австрийский чёрный крест», куда входит и Петер, многие захоронения найдены и теперь за ними ухаживают. При этом, например, в университете австрийского Граца в курсе истории не только не рассказывают о подвигах советских солдат, но и сравнивают коммунистическую Россию с гитлеровской Германией.
«В секретном дополнительном протоколе оба диктатора — Гитлер и Сталин — договорились о разделе независимой Польши. Так началась война…» — рассказывает один из студентов университета в Граце версию, которую он прочитал в университетском учебнике.
По его словам, победа над фашистской Германией — заслуга западных союзников.
Такой же точки зрения придерживаются и студенты Варшавского университета. В Польше советских солдат зачастую называют оккупантами. Москве ставят в вину подписание с Германией пакта о ненападении, однако предпочитают не привлекать внимание к тому, что Варшава ещё в 1934 году — первой среди европейских стран — подписала подобное соглашение с Гитлером.
Как отмечается в документальном фильме, так называемый Мюнхенский сговор — захват и раздел независимой Чехословакии Германией, Венгрией и Польшей в 1938—1939 годах — не включён в официальную историю Второй мировой, хотя именно эту военную агрессию и можно считать её началом.
«Тот факт, что война началась с того, что Польша и Венгрия вторглись в Чехословакию вместе с Гитлером, замалчивается, потому что это постыдный факт, ведь эти страны ещё до войны сотрудничали с нацистами. Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение. Франция и Англия фактически сделали Чехословакию козлом отпущения, но они не хотят, чтобы люди об этом помнили. И если бы Сталин не ввёл войска на Восточный фронт, они бы бросили на произвол судьбы и другие страны Восточной Европы», — рассказывает американский журналист Дэн Хендерсен.
При этом в Польше, как и в Австрии, находятся волонтёры, готовые восстанавливать кладбища, где захоронены советские солдаты, и памятники воинам-освободителям. Активисты отмечают, что сегодня история тесно переплетена с политикой, а потому добиться исторической правды порой очень сложно.
«События Второй мировой войны сильно искажены англо-американскими СМИ, которые хотели принизить заслуги Советского Союза и Сталина. Ведь на самом деле он победил Гитлера — не Соединённые Штаты и не Великобритания. Эти страны постоянно пытаются принизить роль Советского Союза и возвеличить свои заслуги, но без СССР мы были бы в безнадёжной ситуации», — говорит Хендерсен.
Смотрите премьеру фильма «Память» 9 мая в 17:00 в эфире RTД и на сайте канала.
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