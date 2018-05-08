Путь до школы до и после переезда на новое местожительство

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая / Синьхуа / — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.

Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.

В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.

Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.