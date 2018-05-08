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Путь до школы до и после переезда на новое местожительство
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Путь до школы до и после переезда на новое местожительство 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
Уезд Цяньси /пров. Гуйчжоу/, 7 мая /Синьхуа/ — Мяоское селение Хачун деревни Вафан поселка Цзиньлань уезда Цяньси провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ расположено у подножия крутой скалы на берегу реки Лючунхэ.
В течение 28 лет хачунские дети были вынуждены ежедневно преодолевать 4-километровый путь вверх по скале до начальной школы «Хуашань». 5 мая живущие в Хачуне мяосцы начали переселяться на новое местожительство в уездном центре, а их дети — переводиться в начальную школу №10 уезда Цяньси.
Теперь малышам уже не нужно в течение 2 часов карабкаться до школы по отвесной скале, а достаточно лишь пройти полчаса по шоссейной дороге.
ИА Синьхуа: последние новости
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