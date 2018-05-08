Эксперимент: IKEA показала, к чему приводит школьная травля.

Одно из отделений IKEA ОАЭ провело эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось общаться с растениями, при том одно из них подвергалось насмешкам и угрозам, а в адрес другого люди должны были отпускать комплименты. Результаты исследования удивили авторов, сообщил портал Boredpanda.

Организаторы акции в поддержку всемирного дня борьбы с буллингом (травля и издевки), который отмечается 4 мая, решили наглядно продемонстрировать последствия издевок. Для этого в одной из школ они установили стенд с двумя похожими друг на друга цветками. Учеников, проходящих мимо, просили общаться с растениями, при том одному цветку говорили приятные слова, а другому адресовали проклятия, издевки и резкую критику.

Помимо этого обоим растениям ставили записи, которые школьники могли присылать авторам эксперимента через интернет. Оба цветка получали равное количество воды, солнечного света и удобрений.

Спустя 30 дней пришло время замерить результаты исследования. В то время как окруженный заботой и лаской цветок продолжал расти в полную силу, другое растение начало чахнуть. Его листья пожухли и стали вялыми.