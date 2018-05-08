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Эксперимент: IKEA показала, к чему приводит школьная травля.
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Эксперимент: IKEA показала, к чему приводит школьная травля. 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Одно из отделений IKEA в ОАЭ провело эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось общаться с растениями, при том одно из них подвергалось насмешкам и угрозам, а в адрес другого люди должны были отпускать комплименты. Результаты исследования удивили авторов, сообщил портал Boredpanda.
Организаторы акции в поддержку всемирного дня борьбы с буллингом (травля и издевки), который отмечается 4 мая, решили наглядно продемонстрировать последствия издевок. Для этого в одной из школ они установили стенд с двумя похожими друг на друга цветками. Учеников, проходящих мимо, просили общаться с растениями, при том одному цветку говорили приятные слова, а другому адресовали проклятия, издевки и резкую критику.
Помимо этого обоим растениям ставили записи, которые школьники могли присылать авторам эксперимента через интернет. Оба цветка получали равное количество воды, солнечного света и удобрений.
Спустя 30 дней пришло время замерить результаты исследования. В то время как окруженный заботой и лаской цветок продолжал расти в полную силу, другое растение начало чахнуть. Его листья пожухли и стали вялыми.
Агрессивное поведение в среде детей и травля сверстников нередко становятся причиной трагедий. В апреле школьник из Стерлитамака напал на одноклассников и учительницу с ножом, после того как он продолжительное время подвергался издевкам с их стороны.
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