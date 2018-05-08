Ещё
Женщину-хакера, укравшую деньги и фото у Пэрис Хилтон, приговорили в 57 месяцам тюрьмы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщину-хакера, укравшую деньги и фото у Пэрис Хилтон, приговорили в 57 месяцам тюрьмы 

Вести.Ru 52 минуты назад
Женщину-хакера, которая похитила у американской певицы, актрисы и модели Пэрис Хилтон несколько сотен тысяч долларов с банковского счета и откровенные фотографии, приговорили в Соединенных Штатах Америки к 57 месяцам лишения свободы. Об этом СМИ сообщил новостной портал TMZ.
Как заявила Хилтон после оглашения приговора, она удовлетворена вынесенным решением. «Эта женщина получила то, что заслуживала», — подчеркнула Пэрис.
Ранее сообщалось, что злоумышленнице Пайтсар Бхчаджан удалось получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам Хилтон и зарезервировать с помощью данных ее кредитных карт билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Хакерша заплатила за ту вечеринку теми же кредитными картами, напоминает ТАСС. Счет составил порядка 40 тысяч долларов.
В течение двух лет обвиняемая регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя запросы на перевод средств в банк от имени актрисы. Та же судьба постигла и откровенные фото Пэрис, которые хранятся в аккаунте ее «облачного хранилища» iCloud. В 2017 году злоумышленницу арестовали, она признала себя виновной в электронном мошенничестве и сговоре. Прокуроры рекомендовали приговорить Пайтсар Бхчаджан к возмещению ущерба в размере порядка 318 тысяч долларов, а также к 57 месяцам тюремного заключения.
Вести.Ru: последние новости
На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора В РФ построят уникальное судно для изучения Арктики Сталевары ФРГ: пошлины США повлияли на рынок ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1098
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии85
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом275
В США рассчитали летальный ядерный удар России213
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой16
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение