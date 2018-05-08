Трамп попросит Конгресс сократить ранее утвержденный федеральный бюджет на $15 млрд

ВАШИНГТОН, 8 мая. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп во вторник направит Конгрессу запрос о сокращении ранее утвержденного и подписанного бюджета на 2018 финансовый год (закончится 30 сентября) в размере $1,3 трлн на $15 млрд Об этом заявил в понедельник представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

"$15 млрд — это будет самым крупным пакетом сокращения [федерального бюджета] в истории, мы направим это [документ Конгрессу] завтра. Мы ждем дебатов по этому поводу, и Палата представителей заинтересована в принятии этого пакета [сокращений]", — сказал он. При этом, по словам этого представителя Администрации США , в Белом доме ожидают, что нижняя палата Конгресса без проблем утвердит документ, после чего начнутся переговоры с Сенатом.

Как он пояснил, это делается в соответствии с законом от 1974 года и ранее аналогичный шаг предпринимался на том или ином этапе всеми прежними администрациями, за исключением президентов Барака Обамы Джорджа Буша-младшего . Глава государства главным образом хочет сократить финансирование программ, связанных с постоянно критикуемой им системой медицинского страхования Affordable Care Act, или Obamacare. Порядка $7 млрд, как предполагается, будет сокращено за счет урезания ассигнований на программу страхования детей (Child Health Insurance Program, CHIP), которая, как отмечают в администрации, была прекращена еще в прошлом году.

После того, как запрос о сокращении федерального бюджета поступит в Конгресс, у законодателей будет 45 дней на обсуждение инициативы или внесение в нее своих корректив. После этого они должны будут проголосовать за или против этого шага, для этого потребуется простое большинство голосов.