Трамп обратится к Конгрессу с просьбой урезать бюджет на текущий год

Президент США Дональд Трамп принял решение направить Конгрессу запрос о сокращении на 15 млрд долларов ранее утвержденного и подписанного бюджета на 2018 финансовый год в размере 1,3 трлн долларов. Об этом, как передает ТАСС, заявил представитель американской администрации во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции. Финансовый год в США заканчивается 30 сентября

"15 млрд — это будет самым крупным пакетом сокращения в истории, мы направим это завтра. Мы ждем дебатов по этому поводу, и Палата представителей заинтересована в принятии этого пакета", — сказал он. По словам этого представителя Белого дома, там ожидают, что нижняя палата Конгресса без проблем утвердит документ, после чего начнутся переговоры с Сенатом.

Глава государства главным образом хочет сократить финансирование программ, связанных с постоянно критикуемой им системой медицинского страхования Affordable Care Act, или Obamacare. Около 7 млрд долларов будет сокращено за счет урезания ассигнований на программу страхования детей (Child Health Insurance Program, CHIP), которая, как отмечают в администрации, была прекращена еще в прошлом году.

Сокращение бюджета предлагается провести в соответствии с законом от 1974 года. После того, как запрос о сокращении федерального бюджета поступит в Конгресс, у законодателей будет 45 дней на обсуждение инициативы или внесение в нее своих корректив. После этого они должны будут проголосовать за или против этого шага, для чего потребуется простое большинство голосов.

В прошлом на сокращение бюджета текущего финансового года на том или ином этапе шли все прежние администрации, за исключением президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.