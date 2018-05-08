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На аэродроме Чкаловский открыли памятник, посвященный Марине Попович
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На аэродроме Чкаловский открыли памятник, посвященный Марине Попович 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Марина Попович стала первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер за штурвалом реактивного истребителя МиГ-21  На территории испытательного центра подмосковного аэродрома Чкаловский состоялось торжественное открытие монумента «Книга памяти» в честь летчика-испытателя 1 класса полковника Марины Попович.
Памятник представляет собой раскрытую книгу, установленную на постаменте, в которой написано стихотворение, посвященное летчикам-испытателям, и написанное самой Мариной Лаврентьевной.
В мероприятии приняли участие командный и личный состав гарнизона, ветераны летно-испытательного центра, ученики отряд юнармии «Юный Чкаловец», родственники Марины Попович и представители администрации Щелковского района.
Попович Марина Лаврентьевна (20.07.1931 г. — 30.11.2017 г.) — полковник, летчик испытатель 1 класса. За время службы освоила более 40 типов авиационной техники, часть из них она испытала в качестве ведущего летчика-испытателя.
Марина Попович стала первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер за штурвалом реактивного истребителя МиГ-21, а также единственной в мире женщиной-лётчицей, пилотировавшей самолёт такого класса, как Ан-22 «Антей».
Всего она установила 102 мировых рекорда в области авиации. Общий налет ее составил более 5500 часов.
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