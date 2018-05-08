Войска с запада были злые и решительные

Почётный гражданин Ульчского района Борис Ван отметил свой 95-летний юбилей в октябре прошлого года. Когда он приезжает в Хабаровск , обязательно отправляется на мемориал Славы, к Вечному огню, вспомнить тех, кто погиб, и почтить их память. — Его призвали в войска Дальневосточного фронта в 1942 году. К тому времени ему было 20 лет, — рассказал ИА « Хабаровский край сегодня» хабаровчанин Владимир Ван. — Папа родился в национальном селе Монгол в семье рыбака. Окончил школу, Николаевское-на-Амуре педучилище, после чего его распределили в школу села Солонцы Ульчского района. Оттуда и призвали. Сначала привезли в Хабаровск. Из всех новобранцев он оказался самый грамотный. И его назначили штабным писарем. Но, как рассказывал отец, стрелковые занятия и физподготовка были обязательны для всех без исключения. Их готовили к отправке на фронт. И вплоть до мая 1945 года они ждали этого приказа каждый день.

В бой части второго Дальневосточного фронта пошли в августе 1945 года. К этому моменту подошли эшелоны с запада. Опытные, побывавшие в сражениях бойцы первыми шли в бой. Они были злыми и решительными, ведь переброска на Дальний Восток и война с Японией отодвигала их встречу с близкими.

Те, кому повезло выжить, отправились домой только в сентябре 1945 года. В том числе и мой отец. За вклад в Победу на Дальнем Востоке он награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». После войны продолжил учительствовать. Учился и сам. В 1954 году окончил Ленинградский государственный университет. Работал директором школы, занимал руководящие должности в районном отделе народного образования. Его статьи, рассказы, очерки в районной газете «Амурский маяк» об истории, культуре ульчского народа и по сей день используются в учебном процессе в школах, где изучают ульчский язык. На ульчском он говорит, как на русском. Его работы, как носителя языка и культуры ульчского народа, используют в своей практике даже учёные. Кроме боевых наград есть у папы и трудовые — медали «За доблестный труд» и «Ветеран труда», многочисленные грамоты. Он стоял у истоков становления Ассоциации коренных малочисленных народов Хабаровского края, трудный путь становления которой описал в своей книге «Дороги и пороги». Папа всегда удивлял окружающих своей энергичностью и бодростью духа. На праздновании своего 90-летнего юбилея он танцевал вальс! А сегодня, в свои 95, он любит читать книги о войне, играть в шахматы и легко обыгрывает каждого, кто садится с ним за шахматную доску.