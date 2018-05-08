Введение нового порядка проверок ГИТ

В 2015 году в России проходила проверка международной организации труда. По результатам поверки было определено, что в нашей стране не соблюдаются международные нормы трудового права. HR-эксперт Ольга Слинкина рассказала о том, как будут проходить проверки ГИТ в 2018 году.

Для того, чтобы привести в соответствие порядок соблюдения работодателями прав работников и усилить контроль за этим соблюдением, правительством Российской Федерации была разработана и утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее — Концепция). По сути, данная Концепция определяет дорожную карту перехода на новый формат взаимодействия инспекции труда и работодателей для повышения эффективности контрольных мероприятий.

При разработке концепции правительство обратило внимание на следующие важные моменты:

В результате принятия Концепции были произведены 4 основных изменения:

1. Введен риск-ориентированный подход в части проведения контрольных мероприятий, что нашло отражение, в частности, в статье 8.1. Федерального закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Каждому работодателю присваивается одна из 5 степеней риска (высокая, значительная, средняя, умеренная, низкая). Степень риска рассчитывается по определенной методике, приведенной в Постановлении Правительства РФ № 875 от 01.09.2012 (в ред. 09.02.2017). От установленной степени риска зависит как часто будут проверять работодателя. Для работодателей с высокой степенью риска частота проверок ГИТ — 1 раз в 2 года, со значительной — 1 раз в 3 года. Работодатели с низкой степенью риска в план проверок включаться не будут.

А от чего зависит степень риска? Это изложено в том же Постановлении Правительства. Степень риска зависит в первую очередь от отрасли организации-работодателя и её численности. Казалось бы, торговые точки, отнесенные по отраслевому признаку к деятельности с низкой степенью риска, с небольшой численностью работников, должны расслабиться. Но все не так просто. Есть еще параметр, который называется «коэффициент устойчивости добросовестного поведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанного с исполнением обязательных требований», и включает зафиксированные случаи производственного травматизма, вынесение административного наказания за нарушения в сфере выплаты заработной платы и за нарушения в сфере соблюдения трудовых прав. Иными словами, если работники небольшого магазина пожаловались на работодателя, и на него был наложен административный штраф, то он переходит из низкой зоны риска в более высокую. Важно, что, даже если наказание было наложено инспектором неправомерно, и в дальнейшем суд отменил решение ГИТ, информация об административном нарушении остается в специальной базе данных, которая используется при подсчете уровня риска, и учитывается при составлении плана проверок на следующий год. Поэтому, можно сказать, что «в зоне риска» оказались все работодатели.

2. Внесены изменения в статьи 5.27 и 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП), которые конкретизируют нарушения трудовых прав. В частности, часть 4 статьи 5.27 КоАП отдельно говорит об ответственности за не заключение или ненадлежащее заключение трудового договора.

3. В развитие темы нарушений при заключении трудового договора, ГИТ стала применять часть 1 статьи 4.4. КоАП, которая определяет, что при совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение. Такой порядок применения административного наказания поддержал Верховный Суд своим Постановлением от 15.08.2014 N 60-АД14-12. На практике это означает, что если в трудовом договоре не прописана трудовая функция, не указаны условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) или режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя), то наказание с большой вероятностью будет вынесено за каждое нарушение в каждом договоре. То есть, если есть 10 трудовых договоров, содержащих по 3 нарушения, то это будет посчитано, как 30 нарушений. При максимальном штрафе по части 4 статьи 5.27 КоАП в 100 000 рублей, для работодателя такие нарушения становятся существенными.

4. Плановые проверки ГИТ теперь будут проходить с использованием проверочных листов. По поручению Правительства РФ Федеральная служба по труду и занятости собрала воедино все нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Таких оказалось 462. На основании этих актов были разработаны и утверждены проверочные листы. Таких листов 107. Они содержат вопросы по различным процедурам трудовых отношений от приема на работу и порядка направления на медицинские осмотры до порядка увольнения по различным основаниям, включая сокращение штата или численности. Инспектор будет приходить на проверку с заранее определенным набором проверочных листов. Плюс такого подхода: работодатель будет заранее уведомлен, с какими листами придет инспектор, что будет спрашивать, и что проверять. Минусы такого подхода: инспектор будет задавать очень много подробных вопросов, отмечать ответы в листах, а обрабатывать эти листы с ответами будет другой инспектор, с которым представитель работодателя не виделся, и договориться не имел возможности.

Непосредственными результатами реализации настоящей Концепции к 2020 году должны стать:

1. Увеличение не менее чем в 3 раза доли объектов надзора, в отношении которых проведены контрольно-надзорные мероприятия, в общем количестве объектов надзора, то есть проверяться будут ежегодно до 45% работодателей. 2. Увеличение до 25% доли работодателей, использующих механизмы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства, в общем количестве работодателей, то есть работодателям, особенно среднему бизнесу, придется вводить специальную функцию внутреннего контроля за соблюдением прав работников.

3. Увеличение до 90% доли лиц, положительно оценивающих качество работы федеральной инспекции труда (в том числе по предупреждению и профилактике нарушений трудового законодательства), в общем количестве лиц, оценивающих качество работы федеральной инспекции труда. Это особенно важно отметить, так как работник теперь может пожаловаться на работодателя онлайн прямо с рабочего или домашнего компьютера, а скоро сможет подать жалобу через МФЦ. 4. Увеличение до 70% доли обращений в федеральную инспекцию труда с использованием системы электронных сервисов в общем количестве обращений.

Поэтому инспекция по труду сейчас активно готовиться к работе по-новому, и с 01.07.2018 года все плановые проверки будут проходить с использованием проверочных листов. Со своей стороны, рекомендую заглянуть в эти листы, определить, какие из них относятся именно к деятельности вашего работодателя, провести самопроверку и начать исправлять ошибки.

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