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Генеральный прогон: в Москве репетируют парад Победы
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Генеральный прогон: в Москве репетируют парад Победы
Мир24
6 мая 2018
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В
Москве
проходит генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая.
К параду в столице привлечены порядка 13 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.
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