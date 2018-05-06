Генеральный прогон: в Москве репетируют парад Победы

Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая.

К параду в столице привлечены порядка 13 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.