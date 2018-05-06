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Генеральный прогон: в Москве репетируют парад Победы
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Генеральный прогон: в Москве репетируют парад Победы 

Мир24 6 мая 2018
В Москве проходит генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая.
К параду в столице привлечены порядка 13 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.
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