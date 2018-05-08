В Магадане в четвертый раз пройдет акция «Бессмертный полк»

Организаторы шествия рассчитывают, что в нем примут участие не менее 6 тыс. человек.

«В прошлом году участие в ней [акции] приняли более 6 тыс. человек, надеемся, что в этом году участников будет не меньше», — сказал ТАСС один из организаторов шествия Алексей Попков

В апреле в областном молодежном центре начал работать штаб акции «Бессмертный полк России», где жители города могут получить информацию о подготовке к шествию, обработать фотографии своих родственников-фронтовиков. «Волонтеры выполняют работу по обработке фотографий абсолютно бесплатно. Ежедневно в центре выстраиваются очереди, бывает, что в день обрабатываем до 70 фотографий», — отметил Попков.

9 мая колонна пройдет от площади Комсомольской через проспект Ленина до Магаданской площади, на которой состоятся небольшой митинг и праздничный концерт. Здесь же будет развернута полевая кухня, где все желающих смогут попробовать солдатскую кашу, сообщил Алексей Попков. Также по традиции будет работать уличный кинотеатр. А в завершении дня состоится праздничный салют.