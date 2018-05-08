С 2019 года в России появятся экотехнопарки

Со следующего года в России появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, где будут сортироваться и перерабатываться отходы. Там же организуют производство товаров из вторичных ресурсов.

Чтобы бизнес охотно входил в такие кластеры, государство готово предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам и компенсировать часть прямых затрат на строительство, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова . Точный размер субсидий еще предстоит рассчитать. Ведомство ориентируется на мировой опыт. Во многих странах государство готово покрывать до 30% от капзатрат и до 50% от размера кредитных ставок.

Ведомство уже подготовило ряд поправок в ФЗ «О промышленной политике». В документах подчеркивается, что уровень использования возможностей в сфере переработки бытовых отходов в России сильно отстает от общемирового.

Предполагается, что в экотехнопарках будут экономить не только инвесторы, но и просты граждане: им придется меньше платить за вывоз мусора, а стоимость конечной продукции на полках существенно снизится.

Кроме того, экотехнопарки существенно улучшат экологию: полигонного захоронения станет меньше, и это снизит социально-экологическую напряженность. Отметим, что в 2018 году проблема мусорных полигонов стала особенно острой. Наиболее громкими событиями стали протесты жителей Волоколамска против полигона «Ядрово». Граждане утверждают, что задыхаются из-за запаха, распространяемого с полигона.

Решать, где расположатся экотехнопарки, будет власть регионов на основе заявок от инвесторов. Скорее всего, их выгодно размещать рядом с заводами — производителями тары, упаковки и изделий из резины.