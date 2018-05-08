С 2019 года в России появятся экотехнопарки 

Со следующего года в России появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, где будут сортироваться и перерабатываться отходы. Там же организуют производство товаров из вторичных ресурсов.
Чтобы бизнес охотно входил в такие кластеры, государство готово предоставить субсидии на процентные ставки по кредитам и компенсировать часть прямых затрат на строительство, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова. Точный размер субсидий еще предстоит рассчитать. Ведомство ориентируется на мировой опыт. Во многих странах государство готово покрывать до 30% от капзатрат и до 50% от размера кредитных ставок.
Ведомство уже подготовило ряд поправок в ФЗ «О промышленной политике». В документах подчеркивается, что уровень использования возможностей в сфере переработки бытовых отходов в России сильно отстает от общемирового.
Предполагается, что в экотехнопарках будут экономить не только инвесторы, но и просты граждане: им придется меньше платить за вывоз мусора, а стоимость конечной продукции на полках существенно снизится.
Кроме того, экотехнопарки существенно улучшат экологию: полигонного захоронения станет меньше, и это снизит социально-экологическую напряженность. Отметим, что в 2018 году проблема мусорных полигонов стала особенно острой. Наиболее громкими событиями стали протесты жителей Волоколамска против полигона «Ядрово». Граждане утверждают, что задыхаются из-за запаха, распространяемого с полигона.
Решать, где расположатся экотехнопарки, будет власть регионов на основе заявок от инвесторов. Скорее всего, их выгодно размещать рядом с заводами — производителями тары, упаковки и изделий из резины.
Система мусорных кластеров действует, например, в Японии. Там в непосредственной близости к городам работает порядка 20 мусорных кластеров. Появление технопарков позволит повысить уровень переработки отходов с нынешних 10% до 70-80%, прогнозируют в Минпромторге. Такого уровня вполне реально достичь к 2030–2035 годам.