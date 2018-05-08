Экотехнопарки для отходов планируют создать в России

Начиная с 2019 года в России появятся экотехнопарки — специальные мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов. Об этом сообщила газета «Известия».

Уровень использования современных возможностей в сфере обработки бытовых отходов в России отстает от мирового, что можно связать с низким спросом на вторичные ресурсы как на источник сырья. Отмечается, что даже современные действующие объекты по обработке и сортировке отходов отбирают не более 10% вторичных ресурсов от общей массы. Для стимуляции переработки отходов в новые товары, Минпромторг предлагает строить экотехнопарки.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что основной целью формирования сети экотехнопарков является снижение количества полигонного захоронения и повышение уровня использования вторсырья в процессе производства.

Решение о месте размещения технопарка будут принимать власти регионов на основе заявок от потенциальных инвесторов. Вероятнее всего, кластеры будут располагаться вблизи к потенциальным потребителям вторсырья — заводам по производству тары, упаковки и изделий из резины.

В Минпромторге прогнозируют, что появление технопарков позволит повысить уровень переработки отходов до 70%-80% уже к 2030 году.