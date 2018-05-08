В вооруженных силах США увеличат число русскоязычных специалистов

В вооруженных силах США не хватает специалистов, которые владеют русским, китайским и корейским языками. План решения данной проблемы глава Пентагона должен представить Конгрессу. Соответствующая поправка предложена к законопроекту о финансировании и политике министерства обороны на 2019 год, передает ТАСС

Согласно одной из предлагаемых статей, после вступления закона в силу у главы Пентагона будет до полугода для оценки ситуации. После этого министр представит законодателям план решения проблемы некомпетентности «в жизненно важных областях».

Законопроект будет рассмотрен комитетом палаты представителей по делам вооруженных сил на этой неделе. Затем работа над документом продолжится уже в самих палатах американского парламента.