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Конгресс объявил набор русскоязычных специалистов в ВС США
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Конгресс объявил набор русскоязычных специалистов в ВС США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил США предложил обязать главу Пентагона Джеймса Мэттиса отчитаться о решении проблемы нехватки в американских вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.
Соответствующая поправка предложена к законопроекту о финансировании и политике Пентагона на 2019 год, ее текст был распространен аппаратом комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил США, передает ТАСС.
Согласно одной из предлагаемых статей, Мэттис должен будет провести оценку потребностей ВС США в специалистах со знанием иностранных языков не позднее, чем через 180 дней после вступления законопроекта в силу.
После этого шеф Пентагона представит Конгрессу план того, каким образом министерство намеревается решать проблему некомпетентности «в жизненно важных областях».
Как ожидается, законопроект будет рассмотрен комитетом до конца недели, после чего поступит на голосование в Палату представителей США. Затем работа над ним продолжится уже в Сенате.
Напомним, в сентябре прошлого года ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Месяцем ранее поиском русскоязычного сотрудника с опытом в разведке занялась британская особая служба (SAS).
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