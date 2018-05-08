Больше 200 боевых патронов сдали в полицию жители Приморья

Власти призывают приморцев добровольно сдавать оружие. В рамках краевой госпрограммы «Безопасный край» за сданное оружие и боеприпасы людям выплачивают деньги. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В 2018 году в бюджет Приморского края на выплаты за добровольное сданное оружие власти заложили более полумиллиона рублей.

С начала текущего года местные жители сдали в полицию один снаряд и более 200 боевых патронов на общую сумму более пяти тысяч рублей, сообщил директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Ленов.

Прежде, чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить, не совершено ли с его помощью преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу

— глава департамента.

В 2017 году за добровольно сданное оружие краевые власти выплатили почти 90 тысяч рублей. Жители сдали три гранаты, почти 400 патронов, более 31 килограмма взрывчатых веществ, семь единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, три единицы гражданского огнестрельного нарезного оружия,

Из оборота выводится огнестрельное оружие, взрывчатка, которая могла бы использоваться не только в преступных целях, но и привести к несчастным случаям при хранении этих предметов вооружения