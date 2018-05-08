Ещё
Больше 200 боевых патронов сдали в полицию жители Приморья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 200 боевых патронов сдали в полицию жители Приморья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти призывают приморцев добровольно сдавать оружие. В рамках краевой госпрограммы «Безопасный край» за сданное оружие и боеприпасы людям выплачивают деньги. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В 2018 году в бюджет Приморского края на выплаты за добровольное сданное оружие власти заложили более полумиллиона рублей.
С начала текущего года местные жители сдали в полицию один снаряд и более 200 боевых патронов на общую сумму более пяти тысяч рублей, сообщил директор краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Ленов.
Прежде, чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить, не совершено ли с его помощью преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу
— глава департамента.
В 2017 году за добровольно сданное оружие краевые власти выплатили почти 90 тысяч рублей. Жители сдали три гранаты, почти 400 патронов, более 31 килограмма взрывчатых веществ, семь единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, три единицы гражданского огнестрельного нарезного оружия,
Из оборота выводится огнестрельное оружие, взрывчатка, которая могла бы использоваться не только в преступных целях, но и привести к несчастным случаям при хранении этих предметов вооружения
Дмитрий Леонов.
В Ачинске студент по неосторожности убил из карабина своего приятеля. Оружие стрелок нашел у погибшего на даче.
360tv.ru: последние новости
Советское платье Adidas взбесило МИД Литвы. Компанию обвинили в «имперской ностальгии» Заведующая ломбарда получила срок за хищение чужого имущества в Арсеньеве Мосгорсуд оставил без изменений решение по делу о наследстве погибшей подруги Джигурды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать1075
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии60
В США рассчитали летальный ядерный удар России193
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом263
«Они всерьез боятся Россию»2
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение