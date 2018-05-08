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Экотехнопарки для сортировки отходов появятся в России в 2019 году — Минпромторг
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Экотехнопарки для сортировки отходов появятся в России в 2019 году — Минпромторг 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Мусорные кластеры для сортировки отходов появятся в России в 2019 году, сообщила газета «Известия» со ссылкой на и.о. замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов… Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов", — пишет издание.
По его данным, государство создаст субсидии на процентные ставки по кредитам, чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры.
И.о. замминистра добавил, что подобный подход уже опробовали несколько стран, в том числе Япония. По его словам, около 20 кластеров в Японии находятся в близости к городам. Это повысило вовлекаемость отходов в переработку, создало новые рабочие места и снизило процент захораниваемого мусора.
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