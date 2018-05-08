Экотехнопарки для сортировки отходов появятся в России в 2019 году — Минпромторг

"В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов… Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов", — пишет издание.

По его данным, государство создаст субсидии на процентные ставки по кредитам, чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры.