Белорусские умельцы создали пень-самоход

Для этого они взяли спил дуба возрастом свыше 200 лет, установили внутрь электродвигатель, распечатали на 3D-принтере рессоры, установили колеса и вуаля! У них получился пень-самоход.

Хайповая «тачка» белоруссов весит около 70 килограмм, едет со скоростью 10 км/час в течение 8 часов на одной полной зарядке, а также может перевозить на себе груз до 150 кг. Что это значит? Точно, вы сможете съездить на нем из Минска в Дзержинск и обратно. Хотя неплохо бы сначала зарегистрировать пень как транспортное средство, но не факт, что его остановят.