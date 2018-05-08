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Белорусские умельцы создали пень-самоход
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Белорусские умельцы создали пень-самоход 

Авторамблер 47 минут назад
Фото: Авторамблер
Для этого они взяли спил дуба возрастом свыше 200 лет, установили внутрь электродвигатель, распечатали на 3D-принтере рессоры, установили колеса и вуаля! У них получился пень-самоход.
Хайповая «тачка» белоруссов весит около 70 килограмм, едет со скоростью 10 км/час в течение 8 часов на одной полной зарядке, а также может перевозить на себе груз до 150 кг. Что это значит? Точно, вы сможете съездить на нем из Минска в Дзержинск и обратно. Хотя неплохо бы сначала зарегистрировать пень как транспортное средство, но не факт, что его остановят.
Говорят, Илон Маск уже заинтересовался разработкой и попросил связать его с создателями.
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