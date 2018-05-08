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Львиные головы на историческом здании будут восстанавливать через суд
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Львиные головы на историческом здании будут восстанавливать через суд 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
КГИОП Петербурга сообщил о намерении через суд добиваться от управляющей компании, обслуживающей историческое здание по 13-й линии Васильевского острова, 32, лит. А, восстановления утраченного фасадного декора.
В сообщении комитета сказано также, что компания может быть привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере до 5 млн рублей.
Речь идет об утраченных маскаронах, выполненных в виде львиных голов и самовольной установке дверного проема на лицевом фасаде здания. Дом построен в 1914 году, он не относится к объектам культурного наследия, но является историческим зданием в центре Петербурга и на этом основании локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов здесь возможно только в случае получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия.
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