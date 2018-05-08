Впервые шествие «Бессмертного полка» пройдет в Антарктиде

Сегодня 32 полярника станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) в Антарктиде проведут первое в истории шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из организаторов акции, врача-хирурга станции Михаила Воронцова.

"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на «Бессмертный полк» в Петербурге . В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз «Бессмертный полк» шагает по всей планете? До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым. Начальник станции Юрий Нездеров одобрил наше предложение", — рассказал Воронцов.

Сообщается, что обязательный атрибут акции — таблички с фотографиями родственников-участников Великой Отечественной войны — полярники подготовили заранее.

Шествие пройдет от въездных ворот станции до большого круглого щита, на котором изображена карта шестого континента.

Также отмечается, что в гости к россиянам прибудет группа ученых с индийской станции Майтри. Вечером российские и индийские полярники устроят праздничный салют.