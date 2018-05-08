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«Бессмертный полк» пройдет по Антарктиде
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«Бессмертный полк» пройдет по Антарктиде 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
На российской антарктической станции Новолазаревская впервые в истории ледового материка состоится шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет накануне Дня Победы, сообщил ТАСС со ссылкой на слова одного из организаторов мероприятия Михаила Воронцова.
Воронцов объяснил, что с первой акции в России его семья участвовала в шествии «Бессмертного полка» в  Санкт-Петербурге
В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз «Бессмертный полк» шагает по всей планете? До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым. Начальник станции Юрий Нездеров одобрил наше предложение
— цитирует агентство слова Воронцова
Полярник рассказал, что российские арктические исследователи заранее подготовили таблички с фотографиями родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Всего зимовщиков — 32 человека, и каждый 8 мая пройдет от въездных ворот Новолазаревской до большого круглого щита с названием станции и карты Антарктиды, который здесь неофициально считается главным символом.
После этого состоится праздничный обед с участием группы ученых с индийской станции Майтри, расположенной рядом с Новолазаревской. Индийских и российских полярников также ждет вечерний салют.
Акция «Бессмертный полк» состоится в Минске, несмотря на запрет со стороны городского исполнительного комитета. Такое заявление сделал организатор мероприятия Валерий Драко.
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