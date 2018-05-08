ЕС обсуждает технологическую независимость в космической промышленности

БРЮССЕЛЬ , 8 мая — РИА Новости Евросоюз в условиях сложного геополитического контекста должен обеспечить инвестиции в собственные космические программы и автономность своей космической промышленности, решив вопросы технологической зависимости при производстве важнейших компонентов, говорится в подготовительных материалах к заседанию во вторник послов стран ЕС.

"Поддержание надлежащего уровня европейской автономности является ведущим принципом политики ЕС в сфере космоса в целях поддержания и дальнейшего укрепления его потенциала и возможностей", — говорится в документе с тезисами для обсуждения постпредами стран ЕС.

Также содержится рекомендация «ускорить меры по повышению конкурентоспособности всей цепочки поставок и участников, от промышленности до исследовательских организаций, и решить вопрос уязвимости европейских цепочек путем развития важнейших космических компонентов, систем и технологий, связанных с технологической зависимостью».

Отмечается, что «глобальный геополитический и экономический контексты становятся все более сложными», поэтому «стратегическая значимость космоса возрастает».