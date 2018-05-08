Какая школа фехтования считается лучшей в мире

После того, как первый человек провертел дыру в камне и одел её на палку, он немедленно испробовал изобретени самым доступным способом, который у него был, а именно — дал каменным топором по голове сородичу с вполне предсказуемым результатом. Вскоре обработка камней была поставлена на поток и из них делали не только топоры и молотки, но также ножи и копья. Неизменным оставалось одно — по большей части все эти инструменты были направлены для охоты на зверей или ближнего своего.

Эпохи сменяли одна другую, каменные ножи стали бронзовыми, медными, железными и, наконец, стальными. Воинское искусство тоже пережило трансформацию, превратившись в целое искусство, где сила уступила место технике и мастерству. Развитие фехтовального искусства шло рука об руку с развитием холодного оружия — крупные мечи предполагали размашистые рубящие удары, а сабли и шпаги требовали большей ловкости и проворства. И хотя вырезанием друг друга люди занимались на протяжении нескольких тысяч лет, современные стили фехтования берут свои истоки от различных фехтовальные школы сформировались лишь за последние сотни лет. [С-BLOCK]

Испанская школа фехтования

Одной из самых древних считается испанская школа фехтования, получившая наименование «Дестреза». Дословный перевод обозначает мастерство, но сами испанцы утверждают, что истинное значение слова «Дестреза» отображает всё тонкое переплетение мастерства, философии и искусства.

Основоположником этого стиля считается испанский дворянин Иеронимо Санчес де Карранза. Он собрался всю информацию воедино и изложил в книге «Философия оружия», написанной им в 1569 году.

Дестреза вобрала в себя не только простые боевые навыки, но и учения древнегреческих философов вкупе с знаниями того времени о человеческой физиологии и биомеханике.

Значительно дополнил эту школу фехтования Жерар Тибо: он изучил и обозначил каждое движение фехтовальщика руками и ногами, выявил закономерность и создал так называемый круг Тибо — схематичную окружность, в границах которой двигался фехтовальщик.

Знающий дестрезу мог эффективно сражаться не только шпагами, кинжалами и одноручными мечами, но даже двуручными мечами, копьями и алебардами.

Помимо прикладного значения, дестреза вобрала в себя аспекты философии и искусства, став таким образом неким учением или комплексом правил настоящего испанского дворянина, наподобие японского кодекса самураев бусидо. [С-BLOCK]

Итальянская школа фехтования

До сих пор между историками не утихают споры, какая школа фехтования первична — испанская или итальянская. Известно, что первые упоминания о ней появились ещё в XV веке. В отличие от дестрезы, итальянская школа подразумевает использование в основном шпагой, что подразумевает, что основной упор делался не на удар лезвием, а на колющие атаки.

Итальянская школа больше полагается на защиту и контратаки. Необходимым навыком для бойца было умение держать определенный темп, который задавал ритм поединку. Кроме того, вторая рука бойца была либо защищена намотанным на руку плащем, которым в бою можно было отвлекать противника, либо, позднее, фехтовальщик брал во вторую руку кинжал, который начал использовался не для обороны, а для атаки.

Одним из основателей итальянской школы фехтования считается Фиоре де Либери -итальянский дворянин из обедневшего благородного рода. В 1409 году из-под его пера вышел трактат «Цветок битв», который послужил фундаментом, на котором впоследствии и развивалась итальянская фехтовальная традиция. [С-BLOCK]

Французская школа фехтования

Своими корнями французская школа фехтования уходит в итальянскую, и зародилась в XV веке. И хотя французы тоже по большому счету тоже делали ставку на колющие атаки, но в отличие от итальянской школы, они больший упор делали, воздействуя на оружие соперника, что выливалось в многочисленных отводах, захватах и отбивании клинка, а также использовали в сражениях два шпаги, которые вкладывались в одни ножны.

Интересный факт: современной спортивное фехтование произошло именно из французской школы. Именно во Франции изобрели специальную затупленную рапиру и защитную сетчатую маску на лицо.

Основоположником движения считается французский дворянин Анри де Сен-Дидье — участник многочисленных военных компаний. Он оставил после себя несколько трактатов, посвященных искусству фехтования, однако, до наших дней дожил лишь его труд под названием «Секреты первой книги одноручного меча», который датируется 1573 годом. [С-BLOCK]

Польская школа фехтования

Искусство польского фехтования или «штука крыжова» (искусство креста) полно загадок и трагизма и это, пожалуй, самая интересная история. Дело в том, что классическая польская школа фехтования была утрачена, а потом воссоздана вновь и произошло это меньше десяти лет назад.

В прошлом веке утрата знания не охладила пыл польских фехтовальщиков, которые изучали историю этого искусства и, взяв за фундамент венгерскую школу, начали добавлять туда восстановленные элементы, но делали это не системно и не целиком.

Знаменитый польский фехтовальщик и актер Януш Синявский подошел к делу капитально: он нашел самый ранний исторический документ, в котором описывалось польское фехтование, т.н. «трактат Михаила Старжевского» изданный в Варшаве в 1830 году, и начал изучать его. К сожалению, документ оказался неполон и местами неточен, что значительно осложняло прогресс.

Работы шли долгие годы, схема была почти раскрыта, но не было нескольких ключевых деталей — информации в трактате не хватало. Так продолжалось вплоть до 2010 года, когда неожиданно в руки исследователя попал голландский документ XVI века, в котором описывались наблюдения голландцев за работой польских саблистов. Недостающие элементы были найдены и система стала ясна.

Начать стоит с того, что классическим оружием польских шляхтичей была сабля-карабела. По части клинка она практически не отличалась от русских, кавказских или турецких аналогов, но набалдашник рукояти в профиле имел загиб, который делал в виде орлиного профиля. Удары наносились с широко расставленными ногами, в легком полуприседе, таким образом, что перед бойцом образовывался воображаемый крест. Отсюда, кстати, и пошло название. В XVII веке на эту тему бытовала поговорка: «венгры бьет наотмашь, московит — сверху вниз, турок к себе, а поляк — на крыж (крест)». [С-BLOCK]

Русский стиль фехтования

Главным фехтовальным оружие в России долгие века оставалась сабля и шашка. Это оружие пришло к нам с Юга и из Азии после того, как тяжелые мечи начали терять свое значение.

Отличие русского стиля сабельного боя, как уже было указано выше, заключалось в нанесении удара сверху вниз. При этом, ноги, в отличие от той же польской школы, ставились уже, что позволяло быстрее сближаться с противником вплотную, избегая атак на дальней дистанции, чтобы нанести решающий удар. С начала XVIII века, при Петре офицерам начинают преподавать уроки обращения со шпагой. Ещё больший размах это приобретает к 1817 году, когда в России выпускает свою книгу «Рассуждение об искусстве владеть шпагою», вобравшую 30-летний опыт всех европейских школ от опытного французского фехтовальщика Александра Вальвиля.