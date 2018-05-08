«Подписывай!» — Жуков приказывает, Кейтель подписывает чуть не плача

Статья опубликована в газете «Toronto Daily Star» 09 мая 1945 года.

Берлин. 9 мая. [1945] — Сегодня утром в 12:16 (или в 7:16 вечера по летнему североамериканскому восточному времени во вторник) в берлинском предместье Карлсхорст в присутствии верховного командования союзников и России состоялась окончательная капитуляция всех вооруженных сил Германии

Официальная церемония, проведенная в подчеркнуто строгой и холодной атмосфере, состоялась в главном зале германского военно-инженерного училища, расположенного на пересечении улиц Фридрихштрассе и Райнштайнштрассе.

Когда командующий германской армией фельдмаршал Вильгельм Кейтель в присутствии русских и союзных командующих подписывал документы о капитуляции, он внезапно покраснел, а его глаза наполнились слезами.

От Советского Союза капитуляцию принимал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий К. Жуков. От имени союзного высшего командования выступала делегация, которую возглавлял заместитель генерала Эйзенхауэра главный маршал авиации сэр Артур Теддер (Tedder). В делегацию также входил главнокомандующий стратегическими военно-воздушными силами США в Европе генерал Карл Спаатс (Spaatz) и представитель ВМС Великобритании — командующий военно-морскими силами союзников в Европе адмирал сэр Гарольд Барроу (Burrough).

Французскую делегацию возглавлял командующий французской 1-й армией генерал де Латр де Тассиньи (de Lattre de Tassigny). В русскую делегацию также входил заместитель наркома иностранных дел Андрей Вышинский

Вместе с Кейтелем за германскую сторону акт о капитуляции подписали командующий флотом генерал-адмирал фон Фридебург и представитель от ВВС генерал-полковник Штумпф.

Для Кейтеля было унизительно стоять перед «пролетариями из Красной России», как называли их пруссаки. Войдя в зал, он в знак приветствия чинно поднял фельдмаршальский жезл, некогда полученный из рук Гитлера. В отличие от представителей всей германской делегации только у Кейтеля на мундире висел золотой почетный знак нацистской партии за службу Гитлеру.

В большом зале, отделанном без всякой роскоши, с окнами, расположенными с двух сторон, стояли длинные столы. Зал был украшен национальными флагами Советского Союза, США, Великобритании и Франции . Точно в полночь вошли маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер. Свои места, каждый под своим национальным флагом, заняли Жуков, Теддер, Спаац, Вишинский, Берроуз и де Тассиньи.

За центральным столом расположились представители союзных держав и генералы русских боевых подразделений, захвативших Берлин. За столом для прессы сели советские и иностранные журналисты. И только один стол оставался незанятым.

В тишине вводят нацистов

Слово взял Жуков.

«Господа, — сказал он, — мы собрались здесь, чтобы принять условия безоговорочной капитуляции от командования германских вооруженных сил. Я предлагаю, чтобы мы приступили к работе и пригласили полномочных представителей германского командования».

Затем в 12:10 по приказу маршала Жукова в зал в абсолютной тишине были введены представители Германии. Затем, маршал Жуков сказал: «Господа, теперь будет подписан акт о безоговорочной капитуляции. Я обращаюсь к представителям германского командования с вопросом: имеется ли у них акт; ознакомились ли они с ним и готовы ли представители верховного командования Германии подписать этот акт?»

Теддер обратился к представителям Германии с тем же вопросом.

«Да, я согласен», — тихо произнес Кейтель, и он передал маршалу Жукову документ из штаба верховного командования, подписанный гросс-адмиралом Карлом Деницем, разрешив германской стороне подписать акт о безоговорочной капитуляции.

При соблюдении необходимых формальностей маршал Жуков попросил полномочных представителей германской стороны подписать документ, что они и сделали. Этот момент был заснят фотоаппаратами и кинокамерами.

В 12:45 акт был подписан. Один экземпляр был передан фельдмаршалу Кейтелю, и он с печальной улыбкой, еле скрывая досаду, положил его на стол, за которым сидели представители нацистов. Тогда маршал Жуков заявил: «Германская делегация может уйти».

Оркестры приветствуют представителей союзников

Днем во вторник под яркими лучами солнца на аэродроме Темпельхоф британо-американскую делегацию встречали генерал Васильев и почетный караул, который держал британские, американские и русские флаги, затем оркестр сыграл три национальных гимна.

В тот момент, когда сэр Артур [Теддер] произнес: «Этот парад — большая честь для нас» — со стороны войск раздалось приветствие. В свою очередь, он подошел к микрофону и выразил свою радость от предоставленной ему возможности приветствовать советских командующих и солдат. Он заявил, что особую радость он испытывает оттого, что приветствует их в Берлине. «В результате сотрудничества союзники на востоке и на западе выполнили колоссальную задачу», — сказал он.

Затем глава британских ВВС нанес визит Жукову, поздравив маршала с победой и вручив ему белое шелковое знамя, украшенное эмблемами объединенных войск.

Де Тассиньи, который прибыл через две минуты после британско-американской делегации, также встретился с Жуковым. Он поприветствовал русскую армию от имени президента де Голля и всего французского народа, заявив, что русский народ, «благодаря своей неукротимой борьбе, в значительной степени способствовал освобождению Франции».