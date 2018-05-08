94-летняя ветеран войны: «Владимир Путин предал нас»

73 года прошло с окончания Второй мировой войны. Ветеранов войны в России становится все меньше, а мифов о войне — все больше. Мария Рохлина подвержена приступам ностальгии и каждый год празднует годовщину советской победы 9 мая 1945 года. По ее мнению, сегодня власть предержащие в России превратили патриотизм в шоу.

Красный — любимый цвет 94-летней Марии Михайловны Рохлиной. Он напоминает ей о Советском Союзе.

Она родилась в Берестове, на Украине , мать у нее была русская, а отец — украинский солдат. Она — советский человек до мозга костей и чувствует сильную ностальгию по советским временам, когда здравоохранение и образование были бесплатными.

«Перед Днем Победы мне дали задание найти пять переживших Курскую битву. Я нашла троих. Мало кто из нас еще жив», — говорит Мария Рохлина.

Почти каждый день она едет на электричке 40 километров до Москвы на работу в организации, помогающей ветеранам.

Когда она рассказывает, память ей не изменяет.

Мария научилась обращаться с пулеметом еще в школе, перед тем как Германия вторглась в Советский Союз 22 июня 1941 года. Тогда она закончила 10 класс.

Через три дня после нападения пришла телеграмма: «Возьмите с собой ложку и кружку для прохождения военной службы!»

Потом она оказалась в эпицентре немецкой бомбежки на железнодорожной станции.

Она участвовала в некоторых из самых значительных битв мировой истории — за Сталинград, за Курск , за Днепр, а также в освобождении Праги . Она никогда не забудет ужасающие взрывные волны, когда бомбили Сталинград в 1942 году.

«Люди горели. Я видела, как река Волга начала кипеть».

Во время войны Мария работала медсестрой и постоянно эвакуировала раненых.

Она все время боялась попасть в плен к немцам, а военные-мужчины, по ее словам, обращались с женщинами ужасно.

В конце войны 17 тяжелораненых советских солдат лежали в окопе на немецкой земле.

«Одну женщину взяли в плен и изнасиловали. Потом ей отрезали груди и воткнули шест между ног».

Первую бомбардировку в Сталинграде Мария Рохлина пережила, но затем за нее взялся мороз. Она носила ватные брюки, хлопковую кофту, шапку, овечью дубленку и валенки.

«В январе 1943 года мы решили бомбить немцев. Это унесло много жизней с обеих сторон».

Она помнит, как пыталась согреться после битвы. Она легла рядом с тремя трупами, немецкими, по ее словам. Тела были все еще теплыми. Но их кровь моментально замерзала в лед.

После битвы трупы собирали. Ее положили в сани вместе с другими телами. «Я помню, как моя нога дернулась и кто-то закричал: „Она жива!“»

Прямо перед концом войны в мае 1945 года один лейтенант дал ей обещание: «Если переживешь войну — поженимся». «Иван поцеловал мои израненные руки и посватался». Полвека, вплоть до его смерти в 1991 году, они не переставали любить друг друга.

Мария с уважением говорит о диктаторе Иосифе Сталине, считая, что сегодня нет сильных лидеров.

«Путин все время говорит, что нельзя забывать войну, но он превратил патриотизм в какое-то шоу и пытается присвоить победу. Но войну выиграла я и Советский Союз».

Как и многие ветераны, прославляющие коммунизм, она критически настроена по отношению к Владимиру Путину, ведь он не хочет возвращать советскую систему.

«Путин предал ветеранов, он позволил олигархам разграбить Россию. Я собираюсь встретиться с ним 9 мая и сказать, что думаю по этому поводу».

Несмотря на то, что у нее самой хорошая пенсия, которая позволяет ей содержать и детей, она рассказывает, что многие ветераны бедны.

«Я живу и работаю для тех, кто пал», — говорит Мария Рохлина со слезами на глазах.

Путин демонстрирует новые российские танки

Безумная мешанина старой и новой бронетехники выкатится 9 мая на Красную площадь, чтобы отпраздновать советскую победу над нацистской Германией.

18 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году военный парад впервые будет проходить при участии беспилотных ракетных систем, таких как «Уран-9» и «Уран-6», а также беспилотника ближнего радиуса действия «Корсар».

Экономические санкции со стороны ЕС США , а также низкие цены на нефть, давят на военный бюджет. Российские военные расходы за прошлый год упали на пятую часть по сравнению с предыдущим годом. Это снижение может оказаться самым значительным с 1998 года.

Россия и Вторая мировая война

• 23 августа 1939 года Германия и Советский Союз заключили тайный пакт о ненападении под названием Пакт Молотова-Риббентропа. В рамках этого пакта они разделили Восточную Европу по сферам интересов.

• 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу . 17 сентября Советский Союз напал на нее со своей стороны. Польшу разделили.

Латвию и • 3 октября 1939 Советский Союз аннексировал Эстонию Литву . 30 ноября того же года Советский Союз вторгся в Финляндию

Норвегию. • 9 апреля 1940 Германия вторглась в Данию

• 22 июня 1941 Германия вторглась в Советский Союз. После этого разразилась масштабная война между союзниками (Советским Союзом, Великобританией Францией и США) и странами «оси» (Германией, Италией Японией ). Финляндия участвовала в немецком наступлении на Советский Союз, чтобы вернуть потерянные территории.

Война закончилась победой союзников в 1945 году. Поздно вечером 8 мая Германия капитулировала. С того момента Советский Союз, а после него — и Россия, празднуют 9 мая как День Победы.

Общее число человеческих жертв Второй мировой войны, по подсчетам, составило от 60 до 70 миллионов. Шесть миллионов евреев были убиты немцами во время геноцида. Особенно выделялся количеством жертв Советский Союз (от 20 до 27 миллионов убитых, как военных, так и гражданских).

Число ветеранов уменьшается с каждым годом. В апреле 2017 года в России оставалось примерно 1,8 миллионов ветеранов Великой Отечественной войны.