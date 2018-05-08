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Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду проведут во вторник
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Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду проведут во вторник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Мосгаза» проведут торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».
«Специалисты проведут торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 8 мая. В церемонии примут участие руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев, глава АО «Мосгаз» Юрий Колосков, народный артист СССР Василий Лановой, ветеран ВОВ и газового хозяйства Николай Морозов», — говорится в сообщении.
Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету. Во время профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом.
Мемориал Могила Неизвестного Солдата открыли 8 мая 1967 года. Памятник представляет собой надгробную плиту, покрытую бронзовым боевым знаменем. На знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь, также изготовленные из бронзы. В центре мемориала горит Вечный огонь славы.
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