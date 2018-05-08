Профилактику горелки Вечного огня провели в Александровском саду у стен Кремля

В преддверии Дня Победы в Александровском саду в Москве провели профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, передает во вторник корреспондент РИАМО

Во время профилактических работ мероприятий специалисты «Мосгаза» приподняли звезду мемориального комплекса. Каждый из трех запальников горелки проверяется на работоспособность. На время профилактических работ руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев и Народный артист СССР Василий Лановой перенесли пламя на временную горелку с помощью специального факела.

«Пятьдесят один год назад здесь на этом месте в Александровском саду был создан мемориал, который увековечил память солдата-героя времен Великой Отечественной войны. Сегодня в преддверии праздника Дня Победы мы можем с вами вместе посмотреть, как сохраняли память на протяжении всех этих лет», — сказал журналистам Гасангаджиев.

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны из разных городов России . Перед началом профилактических работ Народный артист СССР Василий Лановой выступил перед ветеранами со стихотворением, а также исполнил песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры».

В этом году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В День Победы в Москве пройдет множество массовых мероприятий. Главные события праздника — парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.