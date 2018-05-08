США и Китай выступили за санкции против КНДР до ее отказа от ядерной программы 

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора договорились о важности сохранения санкций против КНДР до полной ликвидации ее ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам переговоров, передает ТАСС.
Также стороны обсудили двусторонние торгово-экономические отношения. Трамп «подтвердил свою приверженность тому, чтобы торговые и инвестиционные отношения между Соединенными Штатами и Китаем были сбалансированы и приносили пользу американским предприятиям и рабочим», отмечается в сообщении пресс-службы.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отказ Северной Кореи от ядерного оружия и денуклеаризация Корейского полуострова будут возможны после отказа «соответствующих сторон» от враждебной политики по отношению к Пхеньяну и угроз его безопасности. Ким Чен Ын решительно выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова.