МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник, накануне Дня Победы, возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
"Восьмого мая, в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Кирилл возложит венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.
Торжественная церемония с участием всего столичного духовенства начнется в 12.30. По традиции после возложения венка священнослужители во главе с предстоятелем пропоют у Вечного огня «Вечную память» воинам, жизнь свою за Отечество положившим.
Заупокойные службы по всем погибшим на полях Великой Отечественной войны и других сражений пройдут в храмах Русской православной церкви на следующий день, 9 мая.
Накануне Дня Победы венки и цветы к могиле Неизвестного солдата ежегодно возлагают лидеры и представители и других традиционных религий России, последователи которых плечом к плечу сражались за родину в годы Великой Отечественной войны.
Так, от Совета муфтиев России (СМР) в церемонии возложения венков примет участие зампредседателя СМР Харис Саубянов, а от еврейской общины — главный раввин России Берл Лазар.