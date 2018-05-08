Патриарх Кирилл возложит венок к могиле Неизвестного солдата

"Восьмого мая, в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, святейший патриарх Кирилл возложит венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

Торжественная церемония с участием всего столичного духовенства начнется в 12.30. По традиции после возложения венка священнослужители во главе с предстоятелем пропоют у Вечного огня «Вечную память» воинам, жизнь свою за Отечество положившим.

Заупокойные службы по всем погибшим на полях Великой Отечественной войны и других сражений пройдут в храмах Русской православной церкви на следующий день, 9 мая.

Накануне Дня Победы венки и цветы к могиле Неизвестного солдата ежегодно возлагают лидеры и представители и других традиционных религий России , последователи которых плечом к плечу сражались за родину в годы Великой Отечественной войны.