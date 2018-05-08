Китай ужесточит проверки импорта из США

Фото: Wu Hong/EPA-EFE Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Власти Китая объявили об ужесточении санитарно-карантинного контроля в отношении ряда импортных поставок из США. Таможенная служба Китая заявила о том, что в основных портах КНР, в частности, Шанхае, Шэньчжэне, Циндао и Сямыне в ходе недавних проверок были обнаружены партии яблок, зараженных вредными насекомыми, а также пораженные гнилью (в частности, грибковой гнилью Phacidiopycnis washingtonensis). Также отмечается, что вредители были обнаружены и в партии древесины из США. В связи с данными инцидентами Китай усиливает контроль за поставками фруктовой продукции, а также импорта древесины из США. Как отмечается, при выявлении новых случаев поставок зараженной продукции из США таможенная служба Китая будет принимать решение о возврате продукции, либо ее уничтожении.