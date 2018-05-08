Школьников научили основам финансовой грамотности

В четверг, 10 мая, в павильоне «Умный город» пройдет очередная интерактивная игра «Школа юного инвестора», организованная Департаментом Москвы по конкурентной политике. Накануне корреспондент «ВМ» побывала на этом популярном занятии.

— Хочу купить хлебозавод!

— Нет, давайте лучше школу приобретем, она дешевле!

— А мне больше нравится столовая, с детства мечтаю быть поваром…

Такие диалоги можно услышать на игре «Школа юного инвестора». Восьмиклассники из гимназии № 16 «Интерес» города Люберцы впервые приняли в ней участие. Ребята, которым по 14 лет, учатся в классе естественнонаучного профиля и интересуются медициной. Сегодня медицина тесно связана с бизнесом, так что финансовая грамотность необходима и «гуманитариям».

Португалии… На увлекательном аукционе вместо денег — бумажные «бизнес-таланты», а покупать нужно так, чтобы стать монополистом на рынке услуг. Команды излагают свой бизнес-план. В лидеры выбиваются Марина Гришкина, Максим Кирпиченков и Александр Ташбулатов, которые купили три завода: по производству роботов, текстильный и автомобильный. Предложили рабочим высокую зарплату и возможность карьерного роста, покупателям — гарантию качества, акции и скидки, закупили хорошее оборудование из Германии

— Игра — это очень весело и интересно, помогает понять, стоит ли заниматься бизнесом, — рассказала Марина Гришкина.

По словам одного из организаторов, Алены Чернышевой, многие дети не представляют, что такое инвестиции и инвесторы, аукцион, акции. На игре им дают знания о сфере бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев , руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике:

— «Школа юного инвестора» и «Конкуренция» готовят подростков к эффективному управлению недвижимостью и финансами. Ведущие на простых примерах объясняют непростые процессы управления личными и государственными активами. Проект работает несколько лет. Желающих обучиться основам инвестирования и честной конкуренции всегда достаточно.