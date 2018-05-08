Станислав Белковский: Нобелевская премия мира как седативное средство

Эта инициатива заслуживает, на мой взгляд, всяческой поддержки. Потому что Нобелевская премия мира сегодня — это не просто награда за реальные или нереальные заслуги. Это — мощнейшее седативное средство, оно же психотерапевтический фактор. И уже давно.

Ну, скажем, присудили основателю Организации освобождения Палестины (ООП) Ясиру Арафату премию в 1994 году за достижение мирных соглашений с Израилем — каковые были подписаны в Осло, Норвегия , где мирная «нобелевка» и вручается. И он сразу из международного террориста превратился в миротворца и легитимного лидера несуществующего палестинского государства. Такой лидер уже не мог убивать в товарно-промышленных количествах, а если и продолжал отдавать убийственные приказы, то строго нехотя и с острым чувством брезгливости к самому себе.

В моей книге «Зюльт» про Л. И. Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС и лидера нашей общей Родины СССР в 1964–82 гг., проанализирована одна важная историческая версия. Если бы Леониду Ильичу дали Нобелевскую премию мира в 1975 году за вклад в подготовку и подписание Хельсинских соглашений о безопасности и сотрудничестве в Европе, затвердивших все и всяческие границы в пределах Старого Континента, то, возможно, генсек никогда бы не развязал войну в Афганистане (1979 г.) — и тогда судьба не только СССР, но и всего мира сложилась бы по-другому. Может, и Владимир Путин никогда бы не пришел к власти, и не было нынче никакой инаугурации безальтернативного национального лидера. Но премию в тот год дали принципиальному оппоненту генсека, академику АН СССР Андрею Сахарову — и понеслась. Война, гонка вооружений 1980-х гг., распад Советского Союза, ужас, голод и смерть. Полный Апокалипсис в исполнении Дюрера.

Станислав Белковский // Фото: YouTube

А еще могли дать Нобелевскую премию мира Владимиру Путину в 2013 году — за самоё идею вывезти из Сирии химическое оружие и тем самым предотвратить войну. Но ему премию не дали. А присудили ее совершенно безликой и не имевшей непосредственного отношения к делу Организации за запрещение химического оружия ( ОЗХО ). Результаты: Сирия сохранила химическое оружие; в этой стране развязалась война всех со всеми, имея в виду и внутренних, и внешних игроков; в марте 2014 г. путинская РФ аннексировала Крым ; в апреле 2014-го стартовала война в Донецком и Луганском регионах Украины — ну и так далее, вплоть до Насти Рыбки (белорусского преподавателя биологии А. Вашукевич).

Чтобы Дональд Трамп перестал мыслить военными и воинственными категориями, надо обязательно ему премию дать. Независимо от того, сыграл он какую-то роль в умиротворении КНДР или нет. «Нобелевку», как правило, дают ни за что. Именно потому она и есть настоящая благотворительная премия, а не какая-то там корыстная награда.

А если мне, Белковскому, присудят Нобелевскую премию по биологии, то я вообще решу все мировые проблемы. Их (проблем) больше в принципе не останется. Обещаю.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018.