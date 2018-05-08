Ещё
Часть древнего монастыря сохранят и благоустроят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Часть древнего монастыря сохранят и благоустроят 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 7 мая, в столице завершилась реставрация дома Веры Мухиной. А накануне в районе Китай-города нашли остатки фундамента части стены Златоустовского монастыря. Находку планируется сохранить, а прилегающую территорию благоустроить.
Сейчас в Департаменте культурного наследия Москвы думают, как лучше привести в порядок эту территорию.
— Это первые наши открытия в 2018 году, — отметил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
— Очень известный, загадочный монастырь. Он был связан с личностью Федора Апраксина, одной из ключевых фигур русского военного флота. Из всего монастыря сохранился только келейный корпус. Безусловно, все найденные фрагменты фундамента стены монастыря будут сохранены. Сейчас мы думаем над комплексным благоустройством всей этой территории.
Также руководитель Департамента культурного наследия города добавил, что работы по раскопкам продолжаются, и на данный момент открыто около семи метров предполагаемой ограды постройки. Планируется, что до начала осени находку, ее мелкие части — кусочки орнаментов, монеты и украшения — будут изучать московские археологи. Затем артефакты передадут в фонд Музея Москвы.
Вечерняя Москва: последние новости
«Мы – одна мощная команда»: Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина Представлены новые руководители подразделений столичной полиции Школьников научили основам финансовой грамотности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США рассчитали летальный ядерный удар России176
Медведева отказались поддержать1051
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом250
В Сирии разбился российский вертолет320
Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии17
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение