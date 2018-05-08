Часть древнего монастыря сохранят и благоустроят

В понедельник, 7 мая, в столице завершилась реставрация дома Веры Мухиной . А накануне в районе Китай-города нашли остатки фундамента части стены Златоустовского монастыря. Находку планируется сохранить, а прилегающую территорию благоустроить.

Сейчас в Департаменте культурного наследия Москвы думают, как лучше привести в порядок эту территорию.

— Это первые наши открытия в 2018 году, — отметил руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов

— Очень известный, загадочный монастырь. Он был связан с личностью Федора Апраксина, одной из ключевых фигур русского военного флота. Из всего монастыря сохранился только келейный корпус. Безусловно, все найденные фрагменты фундамента стены монастыря будут сохранены. Сейчас мы думаем над комплексным благоустройством всей этой территории.

Также руководитель Департамента культурного наследия города добавил, что работы по раскопкам продолжаются, и на данный момент открыто около семи метров предполагаемой ограды постройки. Планируется, что до начала осени находку, ее мелкие части — кусочки орнаментов, монеты и украшения — будут изучать московские археологи. Затем артефакты передадут в фонд Музея Москвы.