Пенсионеры молодеют благодаря занятиям танцами

Активные пенсионеры продолжают записываться в проект «Московское долголетие». Заявки в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) принимаются ежедневно.

Гавот, вальс, ча-ча-ча — это только малая часть того, чему можно научиться на занятии по танцам в школе № 1799. В рамках проекта «Московское долголетие», в котором принимает участие в том числе Департамент образования столицы, профессиональный педагог школы проводит уроки для людей старшего возраста.

— Я всегда мечтал набрать «возрастную» группу, потому что это очень интересный опыт, — рассказал педагог по танцам Леонид Лытус.

По его словам, заниматься со старшим поколением в чемто даже проще, чем с детьми.

— Пенсионеры более дисциплинированные, — говорит Лытус.

Большинство участников занятия — женщины. 68-летняя Вера Валентиновна Деева в детстве занималась танцами.

— Это настолько полезно, после урока выходишь — спинка распрямляется, шейка вытягивается, чувствую себя на 20 лет моложе, — улыбается Деева.

По образованию Вера Валентиновна педагог, преподавала английский язык в институте. Деева очень любит искусство, часто ходит в консерваторию, театр и на концерты.

— Вот буквально на днях была на выставке, — поделилась пенсионерка. — Безумно люблю балет.

Встречаются среди начинающих танцоров и представители мужского пола. 66-летний Павел Петрович Омельченко ходит на танцы вместе с женой.

— Я люблю двигаться, — говорит он. — Это нужно, чтобы жить.

Павел Петрович всегда мечтал научиться танцевать, и вот — настало время исполнять давние желания.

Активный пенсионер на одной цели не останавливается. Недавно он окончил курсы экскурсоводов и теперь проводит бесплатные экскурсии для жителей района Замоскворечье.

— Я считаю, что это лучшее место в столице. Особенно мне нравятся те дороги, которые ведут к Москве-реке, — говорит Омельченко.

По словам заведующей отделом социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Таганский», филиал «Якиманка» Галины Калмыковой, сейчас в проекте участвуют более 200 жителей района.

— У нас есть английский язык, хоровое пение, информационные технологии, танцы, шахматы, лекции по здоровому образу жизни, фитнес и общая физическая подготовка, — рассказала об активностях, которые проводятся при Территориальном центре социального обслуживания, Калмыкова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Сычева, директор школы № 1799:

— В рамках проекта «Московское долголетие» наша школа проводит для людей старшего поколения занятия по шахматам, иностранному языку и танцам. Педагог по английскому языку подготовила специальную программу, в которую включила элементы живого общения. Это очень нужно людям, потому что они часто ездят по миру.

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