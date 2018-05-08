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Пенсионеры молодеют благодаря занятиям танцами
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Пенсионеры молодеют благодаря занятиям танцами 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Активные пенсионеры продолжают записываться в проект «Московское долголетие». Заявки в территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) принимаются ежедневно.
Гавот, вальс, ча-ча-ча — это только малая часть того, чему можно научиться на занятии по танцам в школе № 1799. В рамках проекта «Московское долголетие», в котором принимает участие в том числе Департамент образования столицы, профессиональный педагог школы проводит уроки для людей старшего возраста.
— Я всегда мечтал набрать «возрастную» группу, потому что это очень интересный опыт, — рассказал педагог по танцам Леонид Лытус.
По его словам, заниматься со старшим поколением в чемто даже проще, чем с детьми.
— Пенсионеры более дисциплинированные, — говорит Лытус.
Большинство участников занятия — женщины. 68-летняя Вера Валентиновна Деева в детстве занималась танцами.
— Это настолько полезно, после урока выходишь — спинка распрямляется, шейка вытягивается, чувствую себя на 20 лет моложе, — улыбается Деева.
По образованию Вера Валентиновна педагог, преподавала английский язык в институте. Деева очень любит искусство, часто ходит в консерваторию, театр и на концерты.
— Вот буквально на днях была на выставке, — поделилась пенсионерка. — Безумно люблю балет.
Встречаются среди начинающих танцоров и представители мужского пола. 66-летний Павел Петрович Омельченко ходит на танцы вместе с женой.
— Я люблю двигаться, — говорит он. — Это нужно, чтобы жить.
Павел Петрович всегда мечтал научиться танцевать, и вот — настало время исполнять давние желания.
Активный пенсионер на одной цели не останавливается. Недавно он окончил курсы экскурсоводов и теперь проводит бесплатные экскурсии для жителей района Замоскворечье.
— Я считаю, что это лучшее место в столице. Особенно мне нравятся те дороги, которые ведут к Москве-реке, — говорит Омельченко.
По словам заведующей отделом социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Таганский», филиал «Якиманка» Галины Калмыковой, сейчас в проекте участвуют более 200 жителей района.
— У нас есть английский язык, хоровое пение, информационные технологии, танцы, шахматы, лекции по здоровому образу жизни, фитнес и общая физическая подготовка, — рассказала об активностях, которые проводятся при Территориальном центре социального обслуживания, Калмыкова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Сычева, директор школы № 1799:
— В рамках проекта «Московское долголетие» наша школа проводит для людей старшего поколения занятия по шахматам, иностранному языку и танцам. Педагог по английскому языку подготовила специальную программу, в которую включила элементы живого общения. Это очень нужно людям, потому что они часто ездят по миру.
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