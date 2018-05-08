«Жертва Русского мира»

Три года назад в Киеве убили известного журналиста и писателя Олеся Бузину. Вскоре предполагаемых убийц нашли, однако на этом этапе расследование затормозилось. Пока следствие и суд ходят по кругу, имея на руках весомые улики, радикальные националисты и отдельные политики выражают солидарность с подсудимыми и пытаются надавить на служителей Фемиды. «Лента.ру» разбиралась, в какой момент забуксовало «дело Бузины» и стоит ли рассчитывать на то, что виновные в его смерти понесут наказание.

Олесю Бузине к моменту убийства было 45 лет. Еще задолго до Евромайдана он являлся одним из наиболее известных и ярких журналистов Украины . Выступал за федерализацию и развитие русского языка, при этом последовательно поддерживал независимость и нейтралитет страны. Свою позиция не скрывал и всегда публично отстаивал.

16 апреля 2015 года Бузину расстреляли двое неизвестных, когда тот выходил из подъезда своего дома. Украинские политики в тот же день, не дожидаясь результатов расследования, обвинили Россию , которая, по их мнению, таким образом намеревалась дестабилизировать Украину. «Сакральная жертва Русского мира» — назвал Бузину близкий к власти политтехнолог Тарас Березовец

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что раскрытие этого преступления — «дело чести» для правоохранителей, и потребовал оперативного и прозрачного расследования. Силовики не подвели президента, и относительно быстро предполагаемых убийц нашли и арестовали.

Чтобы вскоре отпустить.

По прошествии двух месяцев после убийства министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook отчитался о задержании подозреваемых. Мало для кого это обстоятельство стало сюрпризом, но ими оказались украинские националисты. Андрей Медведько Денис Полищук воевали в Донбассе и были активистами С14. Эта организация причастна к нападениям на оппозиционных журналистов, погрому центра Россотрудничества в Киеве и поджогу лагеря цыган.

Интересно, что в тот же день Аваков отчитался о задержании третьего человека, подозреваемого в организации убийства. Его имя не сообщалось. По странному стечению обстоятельств, уже на следующий день вероятного организатора полиция отпустила. Дескать, подозрения не подтвердились. Существует версия, что неизвестным третьим оказался Евгений Карась — руководитель С14.

Если вероятного организатора правоохранители отпустили практически сразу, то освободить непосредственных исполнителей так просто не получилось. В поддержку Полищука и Медведько выступили народные депутаты от правящих партий, популярные музыкальные группы провели под стенами СИЗО концерт «в поддержку патриотов».

Радикальные националисты митинговали в поддержку «побратымов» под окнами Верховной Рады , пикетировали суд и устраивали драки непосредственно в здании суда. Их бессрочная акция в поддержку вероятных убийц Бузины получила название «Свободу патриотам». И оказалась крайне действенной. В марте 2016 года оба подозреваемых вышли на свободу под подписку о невыезде.

Не исключено, что под давлением общественности дело могли и вовсе закрыть, но силовики, для которых волею президента оно оказалось «делом чести», собрали достаточно улик и доказательств. Сразу после ареста у подозреваемых взяли образцы ДНК. По информации генпрокуратуры, результаты экспертизы подтвердили, что вещи, оставленные в автомобиле, на котором скрылись убийцы, принадлежат Полищуку и Медведько. К тому же их опознал продавец авто. Однако следователи, видимо, не поверили своей удачи и на всякий случай повторили процедуру год спустя.

Обвиняемые настолько активно этому сопротивлялись, что правоохранителям пришлось вызвать полицейский спецназ, дабы силой взять необходимые материалы. Такое поведение явно свидетельствовало не в их пользу.

Анализ ДНК давно стал рутинной процедурой и сделать его можно за несколько дней. Сделаем поправку на формальности, связанные с уголовным делом, и получим месяц, плюс-минус несколько дней. Но только не на Украине. Лишь в мае 2017 года, почти через год после забора образцов, генеральный прокурор пообещал вскоре опубликовать результаты экспертизы. Однако «вскоре» не наступило до сих пор — генпрокуратура так и не опубликовала полученные результаты.

Однако за это время адвокаты нашли для своих подзащитных неопровержимые алиби. Якобы в день убийства Бузины Медведько находился в тренировочном лагере Правого сектора в Днепропетровской области, а Полищук — на задании в зоне АТО.

Боевые товарищи обвиняемых охотно подтверждают эту информацию. Однако у националистов есть очевидный мотив выгородить своих соратников. Именно на это упирает сторона обвинения, говоря о сомнительной правдивости таких показаний.

Странностью дела Бузины, помимо прочего, является отсутствие в нем организаторов и заказчиков убийства. Возможного организатора полиция задержала, но почти сразу же отпустила. А без него, даже если суд признает вину Полищука и Медведько, преступление нельзя считать раскрытым.

Источник «Страны.ua» в следственной группе сообщал, что у следствия есть убеждение — Полищук и Медведько выступили простыми исполнителями. Приказ же на убийство они получили от авторитетных для них людей. В качестве возможных организаторов источник называл руководство организаций, в которых они состояли.

Если информация источника верна, то таким организатором и посредником между убийцами и заказчиком мог быть уже упомянутый руководитель С14 Евгений Карась. А тут уже и до заказчиков недалеко. Карась неоднократно заявлял, что сотрудничает с СБУ . По его словам, от сотрудников спецслужб он получает наводки на избиения неугодных. А раз так, то можно предположить, что одними избиениями дело не ограничивается.

Причастность силовиков к убийству Бузины подтверждает еще один источник «Страны.ua» в МВД . Он передал изданию материалы, из которых следует, что Андрей Медведько несколько месяцев до убийства Бузины находился под негласным наблюдением СБУ и МВД. Наблюдение установили из-за другого дела, однако оперативники зафиксировали подготовку Медведько к некой операции.

Как следует из материалов, Медведько искал автомобиль, тренировал своих соратников и возможных соучастников, и что особенно важно, контактировал с неким Романом, которого оперативники идентифицировали как бывшего сотрудника Управления оперативной службы МВД. Роман, как следует из документов, консультировал Медведько по вопросам оперативной деятельности.

Но по странному совпадению, 8 апреля 2015 года, когда убийцы Бузины начали вести наблюдение за его домом, наблюдение за Медведько сняли без объяснения причин. И хотя его разговоры и действия говорили в пользу подготовки к серьезному делу, никаких дальнейших действий со стороны полиции не последовало. Более того, материалы наблюдения даже не вошли в дело Бузины.

К слову, вечером того же дня, когда «Страна.ua» опубликовала материалы наружного наблюдения за Медведько, СБУ устроила обыск в редакции, а в отношении главного редактора Игоря Гужвы возбудили уголовное дело.

Олесь Бузина был крайне неудобной фигурой для украинской власти и националистов. Убийство человека продолжилось убийством его как писателя. Речь идет о фактическом запрете на память о нем и его творчестве.

В апреле 2015 года украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором он интересуется книгами Олеся Бузины у продавцов-консультантов книжных магазинов Киева. Последние отвечают, что его книги «куда-то убрали, когда начались проблемы», а даже если бы и были, они не могут их продать «по политическим мотивам».

К слову, до убийства Бузины, что в 2014, что в 2015 году его книги продавались совершенно свободно. Так что их исчезновение из магазинов можно связать именно с убийством и стремлением власти поскорее вычеркнуть его из общественной памяти.

Ко второй годовщине убийства писателя его родственники и друзья сняли о нем документальный фильм «Олесь Бузина: жизнь вне времени». Фильм вышел на не самом крупном харьковском телеканале «Горизонт-TV», но не остался незамеченным. Государственное агентство по вопросам кино запретило фильм к показу, а телеканалу выписали штраф. Причина запрета: «дегуманизация проукраинских активистов» (тех самых, которых подозревают в убийстве Бузины) и «использование якобы пацифистских взглядов для разжигания вражды внутри общества».

Судя по всему, современная украинская власть не может найти достаточно аргументов в пользу справедливого и всестороннего расследования по этому делу. Тем более, что отдельные представители этой власти могут быть прямо или косвенно замешены в нем.

Весьма вероятно, что справедливое судебное разбирательство завершится суровым приговором для националистов. А нынешняя власть этого не хочет. Радикалы являются опорой режима и в преддверии парламентских выборов украинские политики не рискнут испортить с ними отношения.

Напротив. Чем дальше, тем больше они будут солидаризироваться с этой активной частью электората. Вот, к примеру, депутат Верховной Рады от Народного фронта Юрий Тимошенко (к Юлии Тимошенко он никакого отношения не имеет — прим. «Ленты.ру») во время очередного заседания по делу Бузины в феврале этого года очень эмоционально высказался в поддержку подсудимых. «Давайте не забывать, кто есть наши герои, которых невинно судят, а кто есть тот, убийство кого им пришивают», — заявил депутат, объясняя суду, почему тот должен вынести именно оправдательный вердикт.

А спустя пару недель полторы сотни националистов собрались внутри и снаружи здания суда и фактически заблокировали его работу. Собравшиеся скандировали: «Судьи помните — власть не вечна», «Судите сепаров (сепаратистов — прим. „Ленты.ру“), а не солдат». Правоохранительные органы в происходящее не вмешивались, и в результате слушания перенесли.

В какой-то момент давление на суд стало настолько очевидно, что на это обратили внимание даже представители международного сообщества. Заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро призвал правоохранительные органы «принять меры для обеспечения независимости судопроизводства».

Формальные меры были приняты — сторонников патриотов попросили вести себя скромней. Однако полностью независимого суда, как и наказания виновных, скорее всего следует ожидать уже в следующем политическом цикле. А более вероятно — после смены нынешней украинской власти или ее политического курса.

Адвокат мамы Олеся Бузины Ренат Кузьмин уверен, что главными выгодополучателями от этого убийства были как раз украинская власть и спецслужбы. Во-первых, силовики получили карт-бланш на зачистку и постановку под контроль радикально-патриотических организаций. Добровольческие батальоны, например, в итоге присоединили к МВД и ВСУ.

Во-вторых, это стало недвусмысленным сигналом для оппозиции и инакомыслящих. Многие противники действующей власти, резко критиковавшие ее действия, после убийства Бузины покинули Украину.