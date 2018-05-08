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Исправучреждения предложили не штрафовать по долгам за электроэнергию
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Исправучреждения предложили не штрафовать по долгам за электроэнергию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Не начислять штрафы для исправительных учреждений ФСИН за несвоевременную оплату электроэнергии предложил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Сенатор сообщил «Парламентской газете», что направил письма с просьбой обратить внимание на проблему в Минэнерго, Минфин, Минюст, ФСИН и компанию «Интер РАО».
«На мой адрес поступило обращение от исправительной колонии Петербурга, в котором говорится о проблеме несвоевременной оплаты электрической энергии учреждениями УФСИН в связи с задержкой бюджетного финансирования и, как следствие, взыскании с них неустойки в судебном порядке. При этом пени начисляются не только при просрочке оплаты текущего платежа, но также авансового», — рассказал сенатор «Парламентской газете».
Получается так, что счета выставляются, а Минюст оплачивает их месяцами позже.
За 2017 год в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило девять исковых заявлений о взыскании задолженности с исправительных колоний, семь из которых удовлетворены. Сейчас на рассмотрении находится пять исковых заявлений от Петербургской сбытовой компании. Сумма, которая подлежит взысканию только по двум из них, составляет примерно 9 миллионов рублей.
При удовлетворении исковых требований «Петербурской сбытовой компании» суд руководствуется позицией Пленума Высшего арбитражного суда, согласно которой отсутствие у казённого учреждения денежных средств в связи с несвоевременным финансированием из федерального бюджета не является обстоятельством, исключающим вину лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательства по договору.
«Колонии не в состоянии платить такие деньги, а больше других страдают учреждения ФСИН, на территории которых находится производство. Начинают замораживать их счета, из-за чего те, кто отбывает наказание и работает, не могут получить причитающиеся выплаты за свой труд», — объяснил Андрей Кутепов.
Сенатор направил письмо министру энергетики Александру Новаку с просьбой рассмотреть возможность синхронизации графика перечисления Министерством финансов средств федерального бюджета на оплату казёнными учреждениями электроэнергии с соответствующим графиком энергоснабжающей организации.
Законодатель попросил Новака сообщить о возможных способах решения этой проблемы, которые будут учитывать не только интересы ресурсоснабжающих организации, но и особенности финансирования казённых учреждений, в частности исключающие оплату пени.
Министру юстиции России Александру Коновалову сенатор направил письмо с запросом о схожих проблемах в других регионах, а Счётную палату он попросил оценить потери исправительных учреждений от уплаченных штрафов.
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