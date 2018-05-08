В Казахстане прошел масштабный боевой парад

Астана , 7 мая / Синьхуа / — В Казахстане сегодня в Жамбылской области прошел масштабный боевой парад.

На церемонии открытия парада присутствовал верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана, президент Нурсултан Назарбаев . В боевом параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники, до 40 единиц летательных аппаратов.

Боевой парад — это сочетание военного парада с элементами боевых учений и боевой подготовки. Это практическая демонстрация профессиональной выучки, слаженности и возможностей боевых расчетов казахстанской армии. —0—