Участница Бессмертного полка: «Пока мы живы, мы должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов»

Дарья Карнаухова несет фото сразу трех фронтовиков. Ее прадед Тимофей Степанов прошел три войны — финскую, японскую и Великую Отечественную. Дед Петр Степанов был полковником, воевал на Дальнем востоке. Прадед мужа Карп Дворяк дошел до Берлина, получив два ордена Красной Звезды. Все они вернулись с войны живыми.

"Прадед Тимофей Григорьевич даже успел меня понянчить. Я родилась в 1982-м, а его не стало в 1984-м. Конечно, я знаю его лишь по рассказам, но все равно очень ценю и люблю… 9 мая — самый важный праздник для нашей семьи. Пока мы живы, мы должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов. Передавать эту память своим детям", — говорит Дарья.

Самарчанка не скрывает слез — раньше она лишь наблюдала за проходом колонны, а теперь сама идет в рядах «Бессмертного полка». «Я хотела пройти по площади вместе с дочкой. В этом году моей Софье уже 9 лет — она много знает о наших героях и чтит их память», — делится Дарья.

В ее семье часто звучат рассказы о фронтовых буднях. Например, ее прадед Тимофей Степанов в одиночку подорвал танк, получил ранение и был комиссован по состоянию здоровья. Но уже через полгода вернулся на фронт.