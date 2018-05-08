Первая в мире камера-дагерротип и расцвет популярности Windows Vista

8 мая 1840 года американский инженер Александр Валькот получил первую в истории фотокамеру-дагерротип. В отличие от всех камер, которые производились ранее, в ней использовалось зеркало вместо линз для сбора света на фотопластинке. До сих пор снимки делались при помощи камеры-обскуры, где изображение попадало сквозь отверстие в «ящик», преломлялось с помощью зеркал и «пропечатывалось» на специально химически обработанных листах бумаги.

Дагерротипная камера

Патент Александра Валькота от 8 мая 1840 года

В тот же год был найден способ создания позитивной копии с бумажного негатива, а портретные фотографии «пошли в народ», после чего Валькот открыл первое в мире фотоателье, которое пользовалось огромной популярностью.

8 мая 1903 года состоялся первый полёт дирижабля полужёсткой конструкции. Воздушный корабль Lebaudy («Лебоди») успешно преодолел расстояние 37 км, а его устройство положило начало производству крупных дирижаблей с металлическими каркасами.

Первый в мире полужёсткий дирижабль Lebaudy

Ранее в транспортных и военных целях использовались дирижабли с мягкой конструкцией: в них матерчатый корпус являлся также оболочкой для несущего газа с избыточным давлением. Из-за этого высота полёта дирижаблей зависела от погоды, управление давалось с трудом, а пожароопасность была крайне высока. В полужёстких и жёстких моделях металлическая оболочка ликвидировала большинство этих недостатков.

Даже спустя 100 лет дирижабли с полужёсткой конструкцией остаются актуальными: немецкие модели Zeppelin NT оснащаются внутренней рамой, наполненной гелием, и используются преимущественно в развлекательных целях.

8 мая 2008 года председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс сообщил, что в мире продано 140 миллионов копий операционной системы Windows Vista. Он заявил, что это «довольно быстрый темп», а компания довольна продажами и прогнозирует рост рыночной доли системы и впредь.

Напомним, Windows Vista поступила в продажу 30 ноября 2006 года и с большим трудом набирала популярность у пользователей. Систему критиковали за медленную работу и низкую стабильность на компьютерах тех лет, из-за чего Microsoft была вынуждена запустить обширную программу, в рамках которой покупатели лицензионной Vista могли «откатиться» на Windows XP.

Подавляющее большинство копий Vista были проданы вместе с новыми компьютерами и ноутбуками, а пик популярности системы пришёлся на ноябрь 2009 года, когда её рыночная доля составила 14%. С момента выхода в продажу операционной системы Windows 7 популярность Vista неуклонно снижалась, а в начале 2012 года Microsoft прекратила основную поддержку многострадальной «операционки».