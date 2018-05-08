Скоро внуки: кто из звезд готовится к новому статусу

Наталья Водянова 36-летняя топ-модель Наталья Водянова недавно представила публике подружку своего старшего сына Лукаса, которому 16 лет. Оказалось, что мальчик влюблен, а мама, конечно, поддержала сына и приняла его девушку.

На днях Наташа опубликовала снимок из Барселоны. Там модель и ее дети сидят за общим столом. «Моя семья, мое богатство!» — подписала снимок Водянова и отметила на фото всех присутствующих. В том числе Милу Разафи, девушку Лукаса.

Сам Лукас также опубликовал на своей странице фото с подружкой — на нем парочка целуется.

Любвеобильный блондин Лукас и его знойная подружка Мила. Фото: instagram.com Примечательно, что сама Водянова в 16 лет уже вовсю делала карьеру — подписала контракт с агентством и уехала из Нижнего Новгорода. Так что взрослая жизнь в юном возрасте для семьи Водяновой — норма. И если Лукас скоро сделает топ-модель бабулей, она вряд ли будет удивлена. Вера Брежнева 36-летняя экс-солистка «ВИА Гры» недавно призналась, что дала полную свободу своей дочери Соне, которой всего семнадцать. Последние несколько лет девочка живет в Америке отдельно от родных. Там она оканчивает школу и планирует получить высшее образование.

Певица отлично ладит с ухажером своей Сони. Фото: instagram.com Еще два года назад Соня удивила общественность тем, что провела свои летние каникулы с бойфрендом, американцем Хоуком Крубертом, с которым познакомилась в международном летнем лагере. Судя по всему, Вера была не против такого развития событий. Она даже сделала совместное фото с юной парочкой. Когда в комментариях к снимку Брежневу спросили, не рановато ли ее дочери устраивать личную жизнь, певица лаконично ответила: «Всех все устраивает». Иван Ургант 17-летняя падчерица Ивана Урганта, на днях отметившего сорокалетие, недавно выложила на своей страничке фото с бойфрендом. На снимке парень по-свойски обнимает ее за талию. Кто он — пока загадка. Его имя девушка не разглашает.

Урганту бабушкой, конечно, не стать, а вот дедушкой его могут сделать приемная дочь Эрика и ее воздыхатель. Фото: instagram.com «Adore u» — подписала снимок Эрика, что в переводе означает «обожаю тебя».

Мама Эрики Наталья Кикнадзе замужем за Иваном Ургантом уже 10 лет. Сам телеведущий относится к девочке как к родной дочке.

— Я добрый папа, но нервный, — говорил о себе Ургант в интервью «Телепрограмме». — Бывает, могу что-нибудь такое резкое сказать и, конечно, очень потом себя за это виню.

Насколько резкой была реакция Ивана на появление у дочери бойфренда, пока неизвестно.