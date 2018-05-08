ЕС рассмотрит новые санкции из-за проведения выборов президента РФ в Крыму

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента РФ в Крыму . Об этом говорится в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке дня предстоящей встречи послов Coreper, передает ТАСС

Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя », — отмечается в нем.

В случае, если послы стран сообщества согласуют введение новых ограничительных мер в отношении России, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.