Конец «острова мертвых»: самое большое кладбище США находится на грани исчезновения

Рядом с Нью‐Йорком находится одно из самых больших кладбищ в мире. Оно расположено на острове Харт‐Айленд, недалеко от руин психбольницы, тюрьмы и туберкулезной лечебницы. В этом мрачном месте нашли последний покой более миллиона человек, но халатность местных властей грозит погубить их даже после смерти. Подробности — в материале «360».

Источник фото: Flickr / Adam Moss

Нью-Йорк самый большой город США , поэтому и все остальное здесь самое большое: небоскребы, музеи и даже кладбища. Вернее, одно из них — массовое захоронение свыше миллиона ньюйоркцев на острове Харт-Айленд. Он входит в число нескольких небольших островов в гавани мегаполиса.

Рядом с Харт-Айлендом находится знаменитый остров-тюрьма Райкерс. Если Райкерс считается самой большой исправительной колонией в мире, то соседнему островку принадлежит не менее сомнительный титул крупнейшего общественного кладбища в истории человечества. Оба места тесно связаны — они находятся под управлением городского департамента исправительных учреждений и закрыты для посещения.

Возможно, именно их закрытость стала причиной халатности, которая может привести к гибели острова.

Берег костей

На Харт-Айленд по-прежнему идут захоронения, но вот уже десятки лет он постепенно размывается под воздействием штормов и плохой погоды. Местные гражданские активисты уже давно бьют тревогу, но власти бездействовали пока «скелеты в шкафу» не оказались настоящими и лежащими на пляже.

Один из берегов острова превратился в обитель мертвецов — еще в апреле он был буквально покрыт человеческими останками. Страшную находку сделали волонтеры организации The Hart Island Project, сообщает издание Science Alert в понедельник.

Глава волонтерской организации Мелинда Хант и фотограф Грег Гулбрансен провели водную инспекцию острова — с борта катера они увидели скелеты, которые прибой смывал прямо в городскую гавань. Позже активисты выяснили, что сотрудники Райкерса уже давно прозвали его «берегом костей».

Я был шокирован тем, что увидел через объектив

— Грег Гулбрансен

Скандальная находка вынудила чиновников принять меры — специально собранная команда археологов и рабочих посетила кладбище и собрала 174 человеческие кости, которые будут перезахоронены. Однако это лишь капля в море — дальнейшая эрозия острова может привести к самым непредвиденным последствиям.

В его земле в ужасной тесноте покоятся сотни тысяч тел и хотя власти мегаполиса готовы выделить 13 миллионов долларов на его реновацию, работы начнутся не раньше следующего года. Впрочем, уже сейчас департамент исправительных учреждений пообещал ежемесячно инспектировать пляжи Харт-Айленда и ускорить укрепление его береговой линии.

Остров забытых

Вот уже 150 лет как небольшой островок на северо-востоке от Манхэттена стал местом, используемым на «благо общества». Сначала здесь был лагерь для военнопленных гражданской войны 1861–1865 годов. Потом здесь построили психиатрическую лечебницу, санаторий для туберкулезных больных и тюрьму. Все эти учреждения постепенно были закрыты, а землям нашли другое применение. В массовых могилах стали хоронить младенцев, умерших во время родов, а позже всех, кого не опознали или не могли похоронить родственники.

Мигранты, бездомные, жертвы эпидемий холеры и туберкулеза — они лежат на этом кладбищем рядом с одинокими стариками, невостребованными телами и неопознанными останками. Сюда же привозят «забракованные» трупы из больниц и госпиталей в случае, если их органы оказались непригодными для трансплантации или медицинских исследований.

До недавнего времени, единственным легальным способом попасть во владения мертвецов на Харт-Айленд был паром из исправительной колонии Райкерс. Он регулярно доставляет сюда группу заключенных под конвоем и грузовики с останками людей, которых хоронят за счет казны мегаполиса. Заключенные роют траншеи и рядами закапывают десятки сосновых гробов, чтобы вскоре вернуться с мрачным грузом.

Родственники похороненных здесь людей могут обратиться за разрешением и через несколько месяцев посетить остров, но даже эти визиты возможны только в сопровождении вооруженной охраны. Харт-Айленд вместе со своими побратимом Райкерсом постоянно в центре скандалов — если об исправительной колонии рассказывают жуткие истории связанные с жестокостью ее сотрудников и обитателей, то кладбище стало синонимом человеческого безразличия и бюрократического цинизма.

Официальные документы о погребенных в массовых захоронениях Харт-Айленда разрознены, многие записи утеряны или неверны. Сортируют и собирают информацию о захоронениях небольшая группа волонтеров и правозащитников.

В 2016 году, журналисты газеты The New York Times провели масштабное расследование и пришли к выводу о масштабных злоупотреблениях, связанных с Харт-Айленд. Власти запретили им поездку на остров, но они сняли его с помощью дрона, а также изучили данные волонтеров.

По мнению журналистов, секретность, окружающая одно из крупнейших общественных кладбищ в мире, привела к порочной системе злоупотреблений от которой страдают самые беззащитные — люди живущие в домах престарелых, бездомные и бедняки.