Власти Москвы наградят лучших работодателей

Работодатели, которые трудоустраивают людей с инвалидностью, смогут претендовать на получение гранта мэра Москвы . Такое постановление было принято в столичном правительстве . «ВМ» выяснила, кто может претендовать на получение грантов.

Гранты мэра — это поощрение для тех компаний и предприятий, которые дают работу людям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам I и II групп. Они будут вручаться впервые.

— Ранее предоставлялись только субсидии на реализацию мероприятий, связанных с созданием либо сохранением рабочих мест для людей с инвалидностью, — пояснили в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Получить грант мэра столицы смогут юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели со средней численностью сотрудников более 100 человек. Всего предусмотрено две номинации. Первая — «За активное участие среднего предприятия в трудоустройстве инвалидов». В этой номинации предполагается три гранта для работодателей. Вторая — «За активное участие крупного предприятия в трудоустройстве инвалидов». Ее смогут получить шесть работодателей. При этом три гранта запланированы для тех, у кого численность сотрудников не меньше 251 и не более 1000 человек. Еще три гранта в этой номинации отправятся тем, у кого на предприятии работают более 1000 сотрудников.

— Если численность работающих инвалидов не больше или равна 50 процентам от всех сотрудников, а всего в компании трудится не более 251 человека, то грант составит трехкратный размер суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за инвалидов I и II групп за календарный год, предшествующий году подачи заявки, — уточнили в департаменте.

Для компаний, где до 1000 сотрудников и в которых численность инвалидов превышает 50 процентов, размер гранта будет равен пятикратному размеру суммы страховых взносов.

Крупные предприятия, на которых заняты более 1000 человек, могут претендовать на грант, равный трехкратному размеру суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за инвалидов I и II групп. Такие критерии действуют при условии, что численность инвалидов не превышает или равна 10 процентам. В то же время на пятикратный размер суммы страховых взносов могут рассчитывать те компании, в которых численность инвалидов превышает 10 процентов.

— Отметим, что грант может быть предоставлен работодателю повторно, но не ранее чем через два календарных года после получения, — добавили в ведомстве.

Прием заявок на получение гранта в этом году продлится до 15 мая.

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